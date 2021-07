Esteban Ocon zal tijdens de GP van Engeland met een nieuw chassis rijden. Alpine wil zo ‘alle twijfel wegnemen’ na enkele moeilijke weken voor Ocon. “Ik weet zeker dat we het niveau van eerder dit seizoen terug kunnen vinden.”

Na een sterk seizoensbegin beleefde Esteban Ocon de laatste weken een moeilijke periode. Sinds de Grote Prijs van Monaco, ondertussen alweer vijf GP’s geleden, scoorde de Fransman geen enkel punt meer. Tijdens het dubbelnummer in Oostenrijk strandde Ocon in de kwalificatie zelfs twee maal in Q1.

Door de tegenvallende resultaten heeft Alpine besloten om in te grijpen. “Esteban kende twee moeilijke races in Oostenrijk en we zijn nog steeds aan het onderzoeken of daar een technische verklaring voor is”, vertelt Alpine-directeur Marcin Budkowski aan Crash. “Om alle twijfel weg te nemen heeft het team besloten om voor Silverstone ingrijpende veranderingen door te voeren aan zijn auto, waaronder een nieuw chassis.”

Ocon zelf twijfelt er niet aan dat hij snel zijn niveau van tijdens het seizoensbegin zal terugvinden. “Ik werk nog net zo hard als eerder dit seizoen. Ik breng evenveel tijd door in de fabriek en ik geef alles, net zoals ik deed voordat ik het contract tekende”, doelt de Fransman op zijn contractverlenging vorige maand. “Dat heeft niets te maken met de huidige prestaties. Ik weet zeker dat we het niveau van eerder dit seizoen terug kunnen vinden. We blijven hard werken. Ik ben ontzettend gemotiveerd om dit weekend een goed resultaat neer te zetten”, aldus Ocon.

