Alessandro Alunni Bravi, Team Representative en Managing Director bij Sauber, zal eind januari het Zwitserse team verlaten. Dat maakt Sauber op woensdag bekend. Naar verluidt neemt de vanuit Red Bull overgekomen Jonathan Wheatley eerder dan gepland het stokje van Alunni Bravi over, al heeft Sauber dit nog niet officieel bevestigd.

Het 2025-seizoen is nog niet begonnen, en silly season lijkt alweer vol aan de gang binnen de koningsklasse. Alessandro Alunni Bravi is de volgende prominent in de Formule 1 die de raceklasse verlaat. De Italiaan werkte sinds 2017 bij het Zwitserse Sauber, als bestuurslid, en vervulde sinds 2022 de rol van Managing Director, directeur, bij het team. In 2023 werd de Italiaan ook de Team Representative, de teamvertegenwoordiger, waardoor hij vaker in de schijnwerpers stond.

“Het is een emotionele tijd nu mijn reis bij Sauber ten einde loopt”, reageert Alunni Bravi zelf in het persbericht. “Sinds ik in 2017 bij Sauber ben gekomen, heb ik dit team zien groeien en veranderen voorbij wat iemand zich had kunnen voorstellen.” De Italiaan noemt het ‘inspirerend’ dat Sauber nooit de toewijding aan de Formule 1 is verloren, ondanks moeilijkere tijden. “Ik was er trots op dat ik het team de afgelopen twee jaar kon vertegenwoordigen als het gezicht van het team.”

Teamspeler

Ook topman Mattia Binotto, die afgelopen augustus bij Sauber aan de bak ging, bedankt ‘echte teamspeler’ Alunni Bravi voor zijn werk. “Alessandro speelde een breed scala aan rollen binnen het team en loodste het door moeilijke en spannende tijden heen. Nu hij de overstap maakt naar een nieuwe onderneming, wil het hele bedrijf hem bedanken voor al zijn energie en bijdragen door de jaren heen en hem het beste wensen voor de toekomst.”

