Max Verstappen heeft de Grand Prix van Abu Dhabi gewonnen. In een passend slot van een dominant seizoen verovert de Nederlander voor het laatst in 2023 de winst. Charles Leclerc eindigde als tweede, George Russell maakt het podium compleet.

De start suggereerde dat het wel eens een spannende race kon gaan worden. Verstappen behield de leiding, maar Charles Leclerc en Lando Norris konden prima aansluiten. Oscar Piastri en George Russell sloten evengoed aan, met Sergio Pérez die iets verderop aan zijn inhaalrace begon.

De eerste ronde pitstop zorgde voor een gezonde dosis chaos en verwarring. Undercuts van Russell en Alonso bleken bijzonder succesvol, vooral voor Russell die ineens virtueel op de derde plek kwam. Bij Alpine ontketenden de pitstops een Franse burgeroorlog, toen Pierre Gasly klaagde dat het team Esteban Ocon een voorkeursbehandeling gaf. Een pitstop van Verstappen en Leclerc zorgde voor een bijzonder beeld: Yuki Tsunoda die een paar rondes lang aan de leiding van de race ging. Maar na de pitstop van de Japanner pakte Verstappen de leiding weer terug en kwam hij verder niet meer in gevaar.

Terwijl de verschillende teams over elkaar heen buitelden om de beste strategie te vinden, verplaatste de focus zich naar het kampioenschap. Tussen Ferrari en Mercedes was het stuivertje wisselen voor de tweede plek bij de constructeurs. Een bijzonder sterke prestatie van Tsunoda zette AlphaTauri virtueel op de zevende plek. Maar het was hem niet gegund. De snelheid van de AlphaTauri was simpelweg niet genoeg om de snellere coureurs achter zich te houden.

Een te gewaagde actie van Pérez leverde hem een tijdstraf van vijf seconden op. Daarmee was Pérez ineens de ‘kingmaker’ geworden: zijn positie in de top vijf zou gaan bepalen of Ferrari of Mercedes de tweede plek in het kampioenschap veroverde. Als hij een groot genoeg gat naar Russell wist te houden, dan kreeg Ferrari de plek. Zo niet, dan gaat het naar Mercedes. Die conclusie had Leclerc ook getrokken, die bewust Pérez voorbij liet gaan om een gat te scheppen. Maar het was niet voldoende: het gat bleef te klein, Russell komt op drie en Mercedes wordt tweede. Om nog wat extra zout in de wonden te strooien viel Sainz ook nog eens buiten de punten.

Het wegvallen van Sainz betekent dat Alonso op de vierde plek eindigt in het kampioenschap, zijn beste resultaat van de afgelopen tien jaar. Leclerc sluit met evenveel punten het jaar op de vijfde plek af, met daarachter Norris en Sainz. Oscar Piastri beëindigt zijn eerste seizoen in de Formule 1 op de negende plek. Bij de teams houdt McLaren Aston Martin achter zich, en ook bij de achterste vier teams verandert er niets.

