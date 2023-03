De Australische GP is een waar feest voor fans. En die werden vrijdagochtend bij het Fan Forum op hun wenken bediend door Nyck de Vries en collega Yuki Tsunoda. De een vertelde trots over de Friese vlag die hij in bocht 10 zag hangen, de ander bracht een eerbetoon aan popster Harry Styles.

Het contrast is groot wanneer De Vries en Tsunoda om kwart voor elk lokale tijd het podium op wandelen. De Nederlander draagt een modieuze, donkerblauwe pantalon, de Japanner een roze glinsterende pantalon. Dat schreeuwt om een verklaring. “Dit is een Harry Styles-broek”, verduidelijkt Tsunoda. “Speciaal aangetrokken vandaag. Want Harry komt toch uit Australië?” Er wordt hard gelachen, Styles is een volbloed Brit, maar de populaire Japanner komt ermee weg.

De fans hangen aan zijn lippen, zeker als zijn favoriete gespreksthema – eten – wordt aangesneden. Tsunoda is scheutig met complimenten aan Australië: de wagyu beef is op die in Japan na nergens zo smakelijk (‘niet te droog en niet te vet’) als Down Under en voor sushi geldt hetzelfde. Verder wil hij in de toekomst wel een restaurant in Melbourne openen…

Zulke teksten gaan er bij iedereen uiteraard in als koek. De Vries oogst groot applaus als hem gevraagd wordt wat het beste onderdeel van de Australische GP is. “Dat zijn jullie, de fans”, verklapt hij. “Met afstand.” Wat hem eveneens is opgevallen: de Friese vlag die hij tijdens de trackwalk in bocht 10 zag hangen. “De vlag van de provincie waarin ik ben opgegroeid. Heel erg mooi om te zien, ik ben onder de indruk.”

Duizenden fans kunnen geen genoeg krijgen van het vrolijke duo. Maar na de bekentenis van De Vries dat hij de race in Melbourne ooit om vier uur ’s ochtends in een camper keek omdat de tv in het appartement waarin hij woonde niet werkte, is het openhartige podiumgesprek voorbij. Fernando Alonso en Lance Stroll staan achter de coulissen al te wachten voor de volgende ronde, de schema’s zijn strak.

FOTO’S Red Bull Content Pool

Dat laatste geldt ook voor het transport van de stad (Central Business District) naar het circuit. Toen ik in 2019 voor het laatst in Melbourne was, stapte ik nog probleemloos op de tram bij Southern Cross Station voor een tramritje van hooguit vijftien minuten. Donderdag (!) stond er om tien uur al een enorme wachtrij, een etmaal later was de file bijna een kilometer. Vanaf 9 uur, wanneer de gratis tramservice naar het circuit start, was het volgens een medewerker ‘een (goed georganiseerde) chaos’. In ruim een uur tijd waren er volgens haar al 10.000 fans (200 per tram) naar Albert Park vervoerd.

Een jaar geleden kwamen er 419.144 fans naar de Australische GP, een record. Dat gaat er dit jaar aan. Kan niet missen.