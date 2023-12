Met maar liefst 19 glansrijke overwinningen en meer dan 1000 ronden aan kop, was het afgelopen seizoen eigenlijk één groot hoogtepunt voor Max Verstappen. Maar wat was hét Max Moment voor de redactie dit jaar? Vandaag is het de beurt aan columnist Noël Ummels.

“Voetballers, ja, die mogen graag het showpikkie uithangen. Met schreeuwerige tatoeages, een buitenhuis op Ibiza en een roze Rolls-Royce met gouden velgen. Daar zijn coureurs te nuchter voor, zeker Max Verstappen. Daarom was het ook geen wonder dat hij er niet van gediend was dat de racerij in de straten van Las Vegas dreigde te verzuipen in de poespas eromheen.

In een stad waar alles nep is, bijvoorbeeld de Eiffeltoren en Venetiaanse grachten, mag de Formule 1 niet afzakken tot een randverschijnsel van één grote show: daar kwam de kritiek zo’n beetje op neer. Hij uitte die niet slechts binnenshuis, nee iedereen mocht het horen, en de media pikten het alom op. Vervolgens bewees hij het evenement een grote dienst door hoogstpersoonlijk voor spektakel te zorgen vanaf het doven van de lichten tot het vallen van de vlag.”

“Die Elvis-outfit maakte zijn wervelende optreden helemaal af.”

