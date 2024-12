Ook in zijn jubileumjaar volgde FORMULE 1 Magazine Max Verstappen op de voet tijdens zijn wereldreis over 24 haltes. Acht redacteuren en drie columnisten vertellen over hun opvallendste, persoonlijke herinnering aan hem in 2024. Dit keer is het de beurt aan redacteur Wendy Heijting.

Wanneer ik terugkijk op 2024, kan ik niet om Brazilië heen. Misschien wat voorspelbaar, maar het was in mijn ogen simpelweg zijn beste race ooit. En dat zeg ik als iemand die neutraal kijkt en eerder hoopte op meer spanning in het kampioenschap. Maar Brazilië, dat was pure magie!

Vanaf P17 starten in omstandigheden waarin je nauwelijks het einde van je voorvleugel ziet en dan foutloos door het veld snijden – het was adembenemend om te zien. De controle van Max over de auto, zijn keuzes in die verraderlijke omstandigheden en de manier waarop hij de rest van het veld ogenschijnlijk kinderlijk eenvoudig achter zich liet, waren ongekend. Waar anderen worstelden met grip en zicht, reed hij alsof hij een regenradar in zijn helm had.

Wat deze prestatie zo bijzonder maakt, is niet alleen dat hij won, maar hoe hij won. Het leek onmogelijk – maar niet voor Max. Vanaf de eerste bocht was duidelijk dat hij er volledig voor ging, met een scherpte en precisie die je alleen ziet bij de allergrootsten. Geen fouten, geen twijfels, alleen pure klasse. Het was de rit van een kampioen en een herinnering voor de eeuwigheid.

Persoonlijk maakte die race voor mij het seizoen speciaal. Het was een van die momenten waarop sport je echt bij de keel grijpt, ongeacht je voorkeur. Dit was Max op zijn allerbest.

