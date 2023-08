Max Verstappen kijkt met een goed gevoel terug op de eerste dag van de Dutch Grand Prix. De wereldkampioen was de snelste in de eerste vrije training en hoefde in de tweede sessie van de dag alleen Lando Norris voor zich te dulden.

“We hebben wat dingen op en aan de auto kunnen uitproberen”, aldus Max Verstappen na afloop van de tweede vrije training voor de Dutch Grand Prix. “VT2 was wat lastiger, met alle auto’s op de baan was het moeilijk om een goed rondje te rijden. Maar uiteindelijk was het allemaal prima.”

Uitstapje door de grindbak

Verstappen had in de eerste sessie even een uitstapje door de grindbak, veroorzaakt door wat duinzand op de baan, maar kon zijn weg vervolgen. “Ik denk dat ik wat te dicht op de auto voor mij zat om te kijken of ik wat later kon remmen en toen kwam ik in het grind terecht. Maar ik had de auto gewoon onder controle.”

Kwalificeren is belangrijk op Circuit Zandvoort, waar het lastig inhalen is. Verstappen heeft er alle vertrouwen in dat hij zaterdag pole kan pakken. “De auto heeft nog veel extra potentieel voor zaterdag. Het is een kwestie van hier en daar nog wat puntjes op de i zetten.”

Wil je alles weten over de Dutch GP? Bestel dan nu de Dutch Grand Prix Special van FORMULE 1 Magazine. Nu in de winkel of online te bestellen met gratis bezorging in Nederland! In deze editie vind je alles over de Grand Prix van Nederland, zoals:

Exclusief! Max Verstappen over de toekomst, records, zijn raceteam en winnen

Rob Kamphues brengt een ode aan zijn jeugdheld Jan Lammers

Mister Zandvoort, Piet Keur: ‘Na de GP droeg iedereen op school een F1-teamjas’

Overzichtelijke plattegrond en servicemap met het complete tijdschema

Fotoreportage: Peter van Egmond over zijn jaren op Zandvoort

Column Nelson Valkenburg

En verder alles wat je moet weten over de Dutch Grand Prix 2023!