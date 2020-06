Paddock op slot: Select groepje media welkom bij eerste drie races

Media zijn bij de eerste drie races van de kalender dit jaar in zeer beperkte mate welkom. Dat heeft de FIA bepaald. De eerste twee races in Oostenrijk en de GP van Hongarije zijn alleen toegankelijk voor een aantal door de FIA geselecteerde media.

Met de maatregel wil de organisatie het inreizend verkeer naar Oostenrijk en Hongarije tot het minimum beperken. Teams mogen ieder 80 mensen meenemen, er is een tv-crew voor de live-registratie en er is de wedstrijdleiding plus baanpersoneel. Verder zal de Red Bull Ring compleet worden afgesloten van de buitenwereld.

Lees ook: Lastige keuze voor media: wel of niet wekenlang in afzondering om F1 te volgen

En de journalisten die op uitnodiging mogen komen, zijn veroordeeld tot een plek in het perscentrum. De paddock is verboden gebied. Teams brengen bovendien geen grote motorhomes en catering mee want gasten zijn er niet. Personeel en coureurs zullen afgeschermd worden van ieder non-teamlid.

Iedereen met toegang tot de paddock wordt regelmatig getest, moet zich houden aan strikte gezondheidsregels en afstand houden van ieder ander. Personeel gaat een week voor de Grand Prix in quarantaine en mocht er een positief geval zijn, dan hoopt de FIA en de FOM deze te kunnen isoleren en contactonderzoek te kunnen doen. Dat zou voor individuele onafhankelijk journalisten geen doen zijn, schrijft de FIA.

Lees ook: Carey opgelucht met eerste data maar mikt nog altijd op 15-18 races

Olav Mol en Jack Plooij van Ziggo Sport zeiden al te bedanken voor het strenge quarantaineregime en ook het Duitse RTL heeft al laten weten waarschijnlijk niet te zullen komen. Ook FORMULE 1 Magazine zal niet aanwezig zijn in de paddock in Oostenrijk.

Voor alle media die in het bezit zijn van permanente accreditatie, waaronder FORMULE 1, zal de FOM op andere manieren contact met teams en coureurs faciliteren. Dit zal vooral via videoverbindingen gebeuren en audio-opnames die na perssessies verstrekt worden.

Lees ook: ‘Hockenheim en Mugello staan reserve als er meer Europese GP’s nodig zijn’

OVERZICHT EUROPESE RACES 2020