Sergio Pérez heeft toegegeven dat het niet altijd makkelijk is dat hij en zijn Red Bull-teamgenoot Max Verstappen een verschillende rijstijl hebben. De twee doen er samen echter wel alles aan het team vooruit te helpen.

Dat vertelt hij aan Autosport. De Mexicaan is aan zijn eerste seizoen bezig bij Red Bull, waar Verstappen al sinds 2016 voor rijdt. Net als Verstappens laatste twee teamgenoten – Pierre Gasly en Alexander Albon – valt het Pérez zwaar de Nederlander bij te benen. Zo staat het in de kwalificatiestrijd momenteel 10-1 voor Verstappen. Qua WK-punten staat het 187-104 in het voordeel van de Nederlander. Verstappen staat tweede in het WK, Pérez vijfde.

“Ik heb zowel op als naast de baan een goede relatie met Verstappen”, zegt Pérez. Volgens de Mexicaan delen hij en Verstappen hun visie op de auto geregeld met het team. Wat dat betreft zitten ze echter niet altijd op één lijn. “Ik heb uiteraard een aantal issues die hij vermoedelijk niet heeft, want we hebben een andere rijstijl”, doelt Pérez ook op hoe Verstappen kan lezen en schrijven met Red Bulls RB16B-bolide. Pérez lukt dat nog niet.

“In dat opzicht is het moeilijk”, geeft Pérez ook toe. De ervaren rot heeft dit seizoen al afgewisseld tussen proberen de setup van Verstappen te gebruiken en zijn eigen pad in te slaan. Hij heeft ook toegegeven dat hij op meer had gehoopt in het eerste halfjaar. Zijn overstap naar Red Bull – Pérez reed hiervoor bij Racing Point – voelt volgens Pérez zelfs als de switch naar een andere klasse. Pérez lijkt hoe dan ook op contractverlenging voor 2022 af te stevenen.

