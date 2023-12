Peter van Egmond is al sinds jaar en dag de vaste huisfotograaf van FORMULE 1 Magazine. Hij selecteerde op ons verzoek zijn beste foto’s van Max Verstappen uit 2023 met ‘een verhaal’, zoals in dit geval het portret met Ayrton Senna.

“In Oostenrijk is er een tunnel waar aan de muur portretten van oude Formule 1-grootheden hangen. Coureurs lopen door deze gang als ze van het circuit naar het mediacentrum moeten voor de persconferenties. Al jaren wil ik een foto maken van Max met Senna”, laat de fotograaf optekenen. “Als ik zou vragen of hij er naast wil gaan staan, weet ik zeker dat hij nee zegt. Als je ‘m wilt maken als hij er loopt, is de kans groot dat er iemand in de weg loopt. Dit jaar is het eindelijk gelukt. En op de foto is duidelijk te zien dat in tegenstelling tot wat vele mensen zeggen Max absoluut niet op Senna lijkt.”

