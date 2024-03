Oscar Piastri verwacht niet om een podiumplaats mee te kunnen doen tijdens de Grand Prix van Australië. De coureur van McLaren sprak tijdens de persconferentie in Melbourne donderdag klare taal. “Een podium zit er niet in. Of we moeten héél veel geluk hebben.”

Voor Piastri is de race hoe dan ook bijzonder. “Ik ben in de buurt opgegroeid, op zo’n tien tot vijftien minuten van het circuit. De eerste Formule 1-race die ik met eigen ogen zag, was hier op Albert Park. Zelf op het circuit rijden was vorig jaar bij het debuut al bijzonder en dat zal nu ook zo zijn. Alleen moeten we er rekening mee houden dat we om plek vijf strijden.”

De door het thuispubliek op handen gedragen coureur stelt dat niet alleen Red Bull, maar ook Ferrari vooralsnog buiten bereik van McLaren is. En dus zit er volgens Piastri in Australië geen podiumplaats in. “We vechten met Mercedes om de status van derde team op dit moment. Dat is niet wat we willen, maar het is wel de realiteit. Ik snap dat de fans hopen dat ik in eigen land op het podium sta, dat wil ik zelf ook graag. Maar dat gaat niet gebeuren, gezien de verhoudingen. Alléén als we héél veel geluk hebben.”