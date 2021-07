Het eerste experiment met het sprintkwalificatie op Silverstone zal een ‘fascinerend’ weekend opleveren. Dat voorspelt Mario Isola. De Pirelli-baas verwacht een ‘compleet andere dynamiek en een ander ritme van het weekend’.

Komend weekend experimenteert de Formule 1 voor het eerst met de sprintkwalificatie. Het standaard tijdschema van een GP-weekend gaat op de schop en ook het bandenreglement is aangepast aan het nieuwe format. Zo krijgen de teams veel vrijheid bij de bandenkeuze tijdens de verschillende sessies.

Die vrijheid moet verschillende strategieën en tactieken opleveren. Pirelli-baas Mario Isola voorspelt een ‘compleet andere dynamiek en een ander ritme van het weekend”. “Er zijn voldoende dingen om naar uit te kijken tijdens het weekend op Silverstone. Ten eerste de introductie van de sprintkwalificatie, de eerste van drie dit jaar. Dat heeft impact op hoe de banden gebruikt worden”, vertelt de Italiaan. “De verschillende manieren waarop de teams deze nieuwe regels interpreteren en daar het maximale uit willen halen, wordt fascinerend om te zien.”

Bovendien introduceert Pirelli in Engeland de nieuwe achterbanden, die tijdens het tweede weekend in Oostenrijk getest werden. Hoewel die steviger zijn, zal bandenmanagement volgens Isola cruciaal blijven op Silverstone. “Het circuit blijft een van de zwaarste tests van het jaar voor de banden door de vele snelle bochten. Bandenmanagement zal daardoor altijd essentieel zijn in zekere mate.” En anders is er volgens de Pirelli-baas altijd nog het verraderlijke Britse weer. “Dat is in deze periode van het jaar altijd variabel.”

