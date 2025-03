Pirelli gaat in 2025 een nieuwe zachte compound introduceren. Topman Mario Isola onthult dat de bandenleverancier de nieuwe C6-band aankomend seizoen vijf keer zal meenemen. De introductie van de band is een reactie op het afnemende aantal pitstop in de Formule 1, en een poging van Pirelli om meer spanning in de koningsklasse te brengen.

Het aantal pitstops tijdens de races is de afgelopen jaren steeds verder afgenomen. Dit komt niet alleen doordat de auto’s steeds beter worden aangepast om de banden zo min mogelijk te belasten, ook coureurs stemmen hun rijstijl steeds meer af. Daarnaast staan er steeds meer stratenraces op de kalender, waarbij bandenslijtage een minder grote rol speelt.

LEES OOK: FIA voert volgende nieuwe regel door naar aanleiding van controverse Pérez

Pirelli wil nu echter het tij keren met de introductie van de extra zachte C6-band. De nieuwe band werd eerder al door onder andere Carlos Sainz tijdens de post-season test uitgeprobeerd. “We willen de combinatie van de C4-, C5- en C6-band tijdens meerdere weekenden kunnen aanbieden”, onthult Pirelli-topman Mario Isola in Bahrein de volgende stap voor de zachtste compound.

Vijf races

De Grand Prix van Monaco, vaak één van de minst spannende races op de kalender, wordt als voornaamste kandidaat gezien voor de introductie van de C6-band. Volgens Isola is de race in het prinsdom één van de vijf races waar het compound zijn opwachting maakt.

“We willen de C6 naar vier of vijf races brengen, niet alleen naar Monaco.” Isola wil de zachte compound al in Imola gebruiken. “Daarna in Montreal. Daarna zien we wel hoe het gaat. Het zijn allebei prestigieuze circuits. Als het goed gaat, zien we de C6 waarschijnlijk ook terug in Singapore en Las Vegas. Samen met Monaco is dat dan vijf races.”

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

De seizoenspecial van FORMULE 1 Magazine is uit! Ruim 100 pagina’s, met onder andere een interview met Red Bull-teambaas Christian Horner, reportages met en over Liam Lawson en Carlos Sainz. Verder een vooruitblik op komend seizoen met Jan Lammers en Jeroen Bleekemolen. En, natuurlijk, alle teams, coureurs, circuits, GP’s en tijdschema’s. Een onmisbaar naslagwerk voor iedere F1-liefhebber. Bestel ‘m nu alvast online, met gratis bezorging in heel Nederland.