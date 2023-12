Het raceteam van Red Bull Racing heeft een primeur in de sportwereld behaald door de eerste pitstop ooit in volledige duisternis uit te voeren – de Pitch Black Pitstop. Met een tijd van 2,84 seconden deden ze niet veel onder van een reguliere stop bij daglicht.

Voor deze Pitch Black Pitstop werd niets aan het toeval overgelaten. Zo werden er zelfs specialisten uit het leger ingeschakeld om te adviseren over de nachtzichtapparatuur die werd gedragen door de monteurs van de voor- en achterkrik en de bestuurder van de auto. Voor de pitcrew was er echter een extra handicap. Alle vizieren van de helmen waren verduisterd waardoor alle zicht werd beperkt.

Het team kreeg een minimale voorbereiding; ze werden geblinddoekt tijdens slechts drie pitstopoefeningen op de Red Bull Technology Campus voordat ze de beproeving aangingen. Het lukte de 22 pitcrewleden na 10 pogingen om uiteindelijk een stop van 2,84 seconden voor elkaar te krijgen, slechts een seconde verwijderd van de wereldrecordtijd van het team tijdens de GP van Brazilië in 2019.

Geoliede machine tijdens pitstop

“Dit was een uitdaging die we letterlijk nooit zagen aankomen als raceteam”, zei Jonathan Wheatley, sportdirecteur van Red Bull. “Maar in typische Red Bull-stijl hebben we geleerd het onverwachte te verwachten! Het gezichtsvermogen, de auto kunnen zien, je teamgenoten en wat je doet, zijn essentieel voor een succesvolle pitstop, dus het wegnemen daarvan leverde serieuze uitdagingen op. Ik was echt trots op hun prestatie. De tijd van 2,84 seconden is zelfs bij daglicht een sterke stop! Ik zeg zeker niet dat ik de lichten tijdens een race wil uitdoen, maar het feit dat we dit zo bekwaam hebben afgehandeld in het pikkedonker, laat zien wat een goed geoliede machine de crew is. Prachtig werk.”

