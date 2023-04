Na drie podiumplaatsen in drie races en de tweede plaats, achter Red Bull, in het constructeurskampioenschap leeft iedereen binnen het team van Aston Martin op een roze wolk. Althans, bijna iedereen. Want de Canadese teameigenaar Lawrence Stroll, de vader van Lance Stroll, wil meer.

“Zijn ambities liggen hoger”, vertelt teambaas Mike Krack over het verwachtingspatroon van vader Stroll, wiens vermogen wordt geschat op een slordige 2,6 miljard euro. Als het aan de laatste ligt, zijn de podiumplaatsen van Fernando Alonso in achtereenvolgens Bahrein, Saoedi-Arabië en Australië slechts het begin van de sportieve opmars van de renstal uit Silverstone. Vorig jaar eindigde Aston Martin overigens als zevende in het constructeurskampioenschap.

“De missie van het team is helder”, stelde Krack na de race van afgelopen zondag in Melbourne, waar Lance Stroll als vierde werd afgevlagd, één positie achter Alonso. “Lawrence Stroll heeft ons niet gevraagd wanneer we een race gaan winnen en hij is blij dat we een stap vooruit hebben gezet, maar het is duidelijk dat hij meer wil. Het goede aan Lawrence Stroll is dat je weet waar je aan toe bent: hij wil meer en wij zullen nog meer moeten leveren.”

Karakteristieken

Ondanks het feit dat Red Bull qua snelheid een straatlengte voor ligt op de achtervolgende teams, wil Krack een eventuele overwinning dit seizoen niet op voorhand uitsluiten. “We hebben nu op drie circuits gereden met verschillende karakteristieken en op alle drie de circuits waren we competitief. We hebben er vertrouwen in dat we dus ook op de circuits die komen mee kunnen doen. Het gaat erom dat we altijd maximaal zijn, op 100 procent, en dat we de kansen pakken die we krijgen.”

