Goed, de Red Bull gedraagt zich nog niet naar de tevredenheid van Max Verstappen maar de omstandigheden voor de race op Albert Park bieden genoeg perspectief. Charles Leclerc start de Grand Prix van Australië vanaf pole position maar zal op de rechte stukken vooral in zijn spiegels moeten uitkijken voor twee snellere Red Bulls.

Over één rondje bleek Charles Leclerc nét te sterk. Alhoewel, twee bochten voor het einde lag Verstappen nog voor maar werd de Nederlander onaangenaam verrast door de Red Bull. Een verremming en Leclerc trok de pole naar zich toe met een kleine drie tienden verschil. “Die eerste ronde in Q3 zag er heel goed uit, maar dan kom ik bij die voorlaatste bocht en blokkeer ik ineens uit het niets. Dat zijn dingen die niet mogen gebeuren. Op dit moment zit er helaas echter niet heel veel gevoel in de auto”, baalde Verstappen.

“Het hele weekend is ook al lastig daardoor. Ik heb veel ‘momentjes’ gehad.” Hij is nog niet lang niet tevreden dus maar staat desondanks op de eerste rij zondagochtend vroeg. “En dan stabiliseren de banden, rij je met meer gewicht en hoef je niet zoals in de kwalificatie in één ronde echt de limiet op te zoeken.” De verwachting is dat het in de race andermaal erg dichtbij elkaar zal zitten waarbij Red Bull echter twee wapens in handen heeft: het nummerieke overwicht met Verstappen en Sergio Pérez op 2 en 3 én de topsnelheid van de Red Bull.

“Het was normaal gesproken lastig om hier in te halen, maar met de nieuwe lay-out en nieuwe DRS-zones “, kijkt Red Bull-teambaas Christian Horner vooruit. “We hebben de auto zo afgesteld dat we een snelheidsvoordeel hebben op de rechte stukken. Als we in de buurt van de DRS-zone komen, dan zouden we een kans moeten hebben.” Eén zone is geschrapt na een klacht van naar verluidt Fernando Alonso, die tussen bocht 8 en 9. Tijdens de kwalificatie bleek wel waarom, Alonso was daar het snelst van allemaal.

Verstappen: “Fernando heeft dat natuurlijk met een reden gezegd. Zij rijden met heel weinig downforce. Dus als je geen DRS hebt, maakt dat meer uit.” Veel hielp het Alonso niet, op weg naar een naar eigen zeggen potentiële pole viel de hydrauliek van zijn Renault uit en eindigde Alonso Q3 in de muur. ‘Karma!’, zou Alonso anno 2017 roepen.

Strategisch gezien kan Red Bull met Pérez en Verstappen druk zetten op Leclerc. Het wordt warm en droog zondag, een medium-hard-strategie is volgens Pirelli normaal gesproken hét recept. “Maar we hebben zaterdag gezien hoe onvoorbiddelijk Albert Park is met alle rode vlaggen tot gevolg”, aldus Pirelli-topman Mario Isola. Een ander onvoorspelbaar element is het nieuwe asfalt: “Dat blijft constant evolueren in gedrag. Met de muren altijd dichtbij is de kans op een Safety Car-situatie altijd aannemelijk. Dan kunnen alle plannetjes de prullenbak in.”

Horner stipte daarbij nog een belangrijk verschil aan. “We hebben nog twee sets van de harde band achter de hand voor beide coureurs, terwijl Ferrari er slechts één heeft. Als het een eenstopper wordt, dan is het voor iedereen gelijk. Worden het twee pitstops, dan zou dat nog wel een rol kunnen spelen.”

De race begint zondagochtend om 07.00 Nederlandse tijd en is te zien via Viaplay en F1TV.

En verder:

Norris blij maar realistisch

Vertrouwd maar toch onverwacht, twee McLarens in Q3. Lando Norris scoorde zelfs een keurige vierde plaats. “En dat terwijl we eigenlijk helemaal niet zoveel nieuwe dingen hebben meegebracht voor de auto. Ik denk dat het 80-20 aan de baan ligt, 20 procent door ons eigen harde werk.” Voor thuisrijder Daniel Ricciardo was de P7 ook zeer welkom. “Al kon ik in mijn laatste rondje niet echt doordrukken. Maar het weekend verloopt positief met een mooie startplek.”

Open doekje voor Aston Martin-monteurs

De groene brigade heeft het razend druk dit weekend in Melbourne. Afgezien van het feit dat de auto’s niet vooruit te branden lijken, liepen beide auto’s vrijdag flinke schade op. Lance Stroll kon Q1 aanvankelijk als enige halen maar zorgde met het incident met Latifi voor een rode vlag-situatie waardoor Sebastian Vettels alsnog op tijd klaar gemaakt kon worden. Het mocht niet baten, de Duitser kwam niet verder dan P18. Wel scoorde hij zijn tweede boete van het weekend wegens te snel rijden in de pitstraat.

Albon gediskwalificeerd

De Williams-coureur viel stil in Q1, de FIA-stewards slaagden er vervolgens niet in om de voorgeschreven liter benzine uit zijn auto te halen. De overtreding komt Albon op een diskwalificatie te staan maar de Britse Thai mag alsnog meedoen aan de race, hij start uiteraard achteraan.

Sainz pechvogel

Normaal gesproken had Sainz in de top 4 gestaan maar de Spanjaard was erg onfortuinlijk in Q3. Zijn eerste snelle rondje werd geschrapt wegens de rode vlag. “Voor de tweede run in Q3 wilde de motor niet starten, daardoor ging ik drie minuten te laat naar buiten. We hadden twee ronden nodig om de banden op temperatuur te krijgen en die twee ronden kon ik niet doen, waardoor ik met ijskoude banden aan de ronde begon. Dat is gewoon bagger.” Sainz start daardoor slechts als negende.

Hamilton de slangenbezweerder

Bij Mercedes kan men leven met P5 en 6 gezien de voortdurende problemen. “Ik zou net als iedereen wel willen weten hoe ze bij Ferrari dat stuiteren aanpakken, wij krijgen de vinger er niet achter”, aldus Hamilton (P5). Er zat nog wel iets meer in het rondje maar als je hard gaat pushen, is onze auto is als een ratelslang of een adder. Je weet gewoon niet hoe ze zal reageren.”

