De vraag is dit jaar voor elke Grand Prix actueel: wie kan Max Verstappen van de volgende overwinning afhouden? Het lukte alleen collega Sergio Pérez dit jaar twee keer. Maar het vooruitzicht op dagsucces in de Dutch GP is voor de Mexicaan en de rest vrij somber.

Toen hij er, met één allesbeslissende poging in de slotminuten op het programma, even voor moest gaan zitten, kwam de uitzonderlijke klasse van Max Verstappen andermaal bovendrijven. Hoewel de winnende ronde in zijn ogen niet perfect was, bleek de wereldkampioen ruim een halve seconde sneller dan naaste belager Lando Norris (McLaren). Op een korte omloop zoals Circuit Zandvoort is dat meer dan een eeuwigheid.

Met ruim honderdduizend uitzinnige en ook doorweekte fans op de tribune, stond de druk er bij Verstappen vol op: pole is van levensbelang op het duinencircuit. Maar druk lijkt van Verstappen af te glijden zoals water van een eend. De Limburger rijdt in een andere wereld, herhaalde Mercedes’ teambaas Toto Wolff na afloop. Voor hem en de coureurs valt er dit jaar geen enkele eer te behalen. De hamvraag de komende vier maanden is waar de overwinningenteller, die voorlopig op tien uit twaalf staat, stokt.

Het aftellen naar Verstappens derde wereldtitel begint in Zandvoort, het lawaaierige, oranjegekleurde en swingende openingsfeest van de tweede seizoenhelft. Dat het volgende kruisje er komt, daar twijfelt niemand aan, dat Verstappen weer de gejaagde zal zijn evenmin. Dat de wedkantoren bij een overwinning van hem weinig uitbetalen, moge ook duidelijk zijn. Alleen een technisch mankement of stuurfout kan het feestje nog in de war sturen. Zeker wanneer de baan nat is, zoals op zaterdag. Dan schuilt een ongeluk in een kleine hoek, weet ook erkend natweerrijder Verstappen.

Verstappen kan in Zandvoort het record van Sebastian Vettel evenaren. De Duitser won in zijn jonge jaren, ook in dienst van Red Bull, negen races op een rij. Een tijdje geleden stuurde Vettel Verstappen al een tekstberichtje om hem aan te moedigen zijn record te evenaren of verbreken. Die dag lijkt in Zandvoort aangebroken.

Achter de wereldkampioen staan drie Britse boezemvrienden te trappelen voor, normaal gesproken, een duel om de overige ereplaatsen. Norris, George Russell (3e) en Alexander Albon (4e) plaagden elkaar daarover in aanloop naar de race al. Interessant wordt hoe Pérez, de enige nog ‘serieuze uitdager’ van Verstappen in de wereldtitelstrijd, zich naar voren zal proberen te wurmen. De Mexicaan, geen liefhebber van nat asfalt, kwalificeerde zich als zevende en wacht een flinke opgave, aangezien inhalen in de duinen ook met DRS niet de eenvoudigste klus is.

Wat je verder nog moet weten…

– De Dutch GP start om 15.00 uur en is live zowel te zien op streamingsdienst Viaplay als de NOS

– Volgens Pirelli’s sportchef Mario Isola is een eenstopper de snelste strategie

– De kans op regen tijdens de race is dertig procent. Hoewel ‘s ochtends de meeste buien in Zandvoort worden verwacht, liggen die ’s middags eveneens op de loer

-Liam Lawson maakt zijn GP-debuut in de Formule 1. Hij vervangt bij AlphaTauri Daniel Ricciardo, die vrijdag bij een crash een middenhandsbeentje brak