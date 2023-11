Max Verstappen heeft met zijn rijstijl, onorthodoxe uitspraken en titels wereldwijd nogal wat raceharten gestolen. Oók in Brazilië, land van legende Ayrton Senna. “Het debat hier is nu: kunnen we Max met Ayrton vergelijken?

Voor de chauvinistische Braziliaan is het nooit een echte discussie geweest, beweert Felipe Motta. De vraag wie de vergelijking met hun held en landgenoot, wijlen Ayrton Senna, zou kunnen doorstaan, leverde meestal nooit meer dan een minzame glimlach op. Niemand: domme vraag. De op 1 mei 1994 in Imola verongelukte coureur, begin deze eeuw uitgeroepen tot de beste ooit in de Formule 1, zou volgens het gros van de Brazilianen nooit geëvenaard kunnen worden.

Maar het (subjectieve) debat daarover heeft, zo stelt Motta, de laatste jaren toch een wending genomen. Volgens de presentator van ESPN’s dagelijkse tv-programma SportsCenter wordt de naam Verstappen steeds vaker in een adem genoemd met die van Senna. De erfgenaam? “Max is ongelofelijk, one of a kind”, erkent Motta, al jarenlang een toegewijd journalistiek volger van de Formule 1.

“Iedereen in Brazilië, waar mensen de sport begrijpen, weet hoe goed hij is. Max hoeft niets meer te bewijzen”, gelooft Motta. “Er is veel respect voor hem. Grote coureurs worden hier altijd vergeleken met Senna: Michael Schumacher, Lewis Hamilton… De algemene tendens bij een antwoord op die vraag is dan: ben je gek! Maar in dit debat is het met Max toch iets anders, merk ik. Kunnen we hem wel met Senna vergelijken? Dat is nu de grote vraag.”

Populariteit

Er zijn, beweert Motta, een paar dingen die in de discussie in Verstappens voordeel spreken. “De regenrace op Interlagos in 2016, toen Brazilianen een reïncarnatie van Senna dachten te hebben gezien, en de botsing met Esteban Ocon twee jaar later. Max is agressief, Brazilianen houden van die rijstijl.” De relatie van Verstappen met Kelly Piquet, dochter van drievoudig wereldkampioen Nelson, speelt in Motta’s optiek geen enkele rol bij zijn populariteit. “Dat interesseert niemand iets. De focus ligt op wat Max op de baan laat zien, niet met wie hij date.”

Hoewel Verstappen vooral jonge(re) fans aanspreekt, is Lewis Hamilton in Brazilië de coureur met de waarschijnlijk grootste fanbase. Althans, dat vermoedt Motta. “Lewis heeft hoge connecties in het land”, stelt de tv-presentator. “Vorig jaar is hij zelfs ereburger van Brazilië geworden. En hij heeft altijd gezegd dat Senna zijn idool is, de kleuren van diens helm in zijn helm verwerkt. Hamilton doet goede dingen voor het land, houdt speeches en is sociaal bewogen. Hij heeft ook geweldige races op Interlagos gereden. Daardoor is hij enorm populair”, meent Motta.

Redder van de Formule 1

Van Hamiltons imperium is na de spraakmakende apotheose in Abu Dhabi 2021 niet veel meer over. “Na die jaren van dominantie vonden veel Brazilianen het leuk dat er eens iemand anders won”, aldus Motta. “Ze beschouwden Max als de redder van de Formule 1. Maar nu wil iedereen dat hij niet alles wint, haha. Het gaat te gemakkelijk.” Invloed op de bezoekcijfers van de nakende GP heeft dat volgens Motta niet. “Brazilianen houden van Formule 1, niet alleen van Senna.”

