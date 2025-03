Zo spectaculair als de openinsgrace in Melbourne kan bijna niet, maar toch biedt de Grand Prix van China zondagochtend om 8.00 uur Nederlandse tijd alle reden om er eens goed voor te gaan zitten met een croissant, koffie of welke vorm van ontbijt dan ook. De ingrediënten daarvoor? Een revanche van de rookies, een tweestrijd bij McLaren en nog veel meer.

Om maar met de deur in huis te vallen: verwacht maar niet teveel van Max Verstappen. Ja, dat doen wij wel en jij vast ook, want Verstappen is altijd tot bijzondere dingen in staat. De regerend wereldkampioen tempert alvast de verwachtingen.

Piastri vs. Norris

Dus richten we de blik op de andere topteams: Lewis Hamilton won al de sprintrace, dus diens weekend bij Ferrari kan al niet meer stuk. Reken maar dat Charles Leclerc daarom de show wil stelen op zondag en daar is hij prima toe in staat. Maar nog interessanter: de tweestrijd bij McLaren. Het is bepaald niet het weekend van Lando Norris; kan de Australiër Oscar Piastri zijn teamgenoot in Shanghai naar de kroon steken en zo doen wat in eigen land vorige niet lukte? Het zou een mooie revanche zijn voor Piastri.

Revanche van de rookies

En over revanche gesproken: Isack Hadjar, Jack Doohan, Gabriel Bortoleto haalden als rookies allen de finish niet. Dat willen ze maar wat graag rechtzetten. ‘Revanche van de rookies’ dus? Het klinkt als een al dan niet slechte filmtitel, maar in het echt kan het zomaar eens een mooi schouwspel opleveren. En dan zijn er ook nog andere jongelingen als Liam Lawson en Oliver Bearman die China met een puik resultaat willen verlaten. Hoe realistisch dat is, is vers twee. Kimi Antonelli was in Melbourne al goed op dreef in de Mercedes (vierde) en heeft ook nu weer de grootste kans op een mooi resultaat.

Weer en banden

Zonnig, droog; geen vuiltje aan de lucht dus in Shanghai – figuurlijk althans. Het kwik stijgt zelfs tot 28 graden, aldus het officiële weerbericht van de FIA. Dat heeft dan ook weer zijn weerslag op de banden. Want die hebben het door het nieuwe asfalt al zwaar zat in China. Met een hoge baantemperatuur zal er nog meer van de banden worden gevraagd, dat zal ongetwijfeld effect hebben op het wedstrijdverloop.

De temperaturen tijdens de race:

En verder…

…telt de race 56 ronden

…is het circuit 5451 meter lang

…was de eerste Chinese GP in 2004

…is de kans op een safety car 75 procent

…waren er 102 inhaalacties tijdens de race vorig jaar