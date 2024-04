Ondanks de dominantie van Max Verstappen gebeurde het de afgelopen zes jaar slechts drie keer: twee Red Bulls op de eerste startrij van een Formule 1-race. Morgen is het eindelijk weer eens zover als op het circuit van Suzuka de lichten doven voor de Grand Prix van Japan, om 07.00 uur Nederlandse tijd. Voor Max Verstappen is het de kans zich te revanceren na zijn vroege uitvalbeurt van twee weken geleden in Melbourne.

De drievoudig wereldkampioen van Red Bull verzekerde zich zaterdag van pole position, de 35e alweer van zijn carrière. Toch was hij niet helemaal te spreken over zijn snelste rondje en dus was hij er met het oog op de race niet helemaal gerust op. “De balans was niet top en ik had iets teveel bandenslijtage”, aldus Verstappen, die desondanks zijn teamgenoot Sergio Pérez voorbleef, met 0,066 seconden.

Teambaas Christian Horner liet na afloop over de boordradio weten niet op twee Red Bulls op de eerste startrij gerekend te hebben. Tegenover Pérez liet hij zich ontvallen dat het hem ‘een paar centen’ had gekost. De Brit had er kennelijk een weddenschap op afgesloten. Horner noemde wel de koele weersomstandigheden op zondag een uitdaging voor het team.

‘Ferrari heeft snelheid voor comeback’

Carlos Sainz, de overtuigende winnaar van de Australische GP, start de Japanse GP vanaf P4, één plekje achter Lando Norris (McLaren) en vier plekken voor zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc. Ferrari liet tijdens de trainingen echter wel een goede pace zien in de long runs, dus wellicht kunnen Sainz en Leclerc wederom voor een sportieve stunt zorgen. “De eerste ronde wordt cruciaal, aangezien je moeilijk kan inhalen op dit circuit. Er is maar één DRS-zone, al hebben we wel de snelheid voor een comeback”, aldus Ferrari-teambaas Fred Vasseur.

Ook Verstappen rekent het Ferrari-duo tot zijn voornaamste concurrenten voor de race, die hij de afgelopen twee edities vanaf pole op zijn naam wist te schrijven. “Ze waren in de kwalificatie misschien niet zo snel over één ronde, maar eerder waren we wel goed in de long runs. Ik kan niet in de Ferrari-pitbox kijken om te zien hoe dat precies komt, maar het is wel duidelijk dat ze qua long runs competitief ogen”, aldus Verstappen.

In de WK-stand heeft Max Verstappen door zijn uitvalbeurt in Melbourne (wegens remproblemen) nog maar een kleine voorsprong op zijn belagers: vier punten op Leclerc, vijf op Pérez en elf op Sainz.

Hamilton ziet zowaar weer een lichtpuntje

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton start de race vanaf P7. Geen wereldschokkend resultaat, maar toch toonde de Brit van Mercedes zich in zijn nopjes. Hij ziet na zijn desastreuze seizoensstart zowaar weer enkele lichtpuntjes. Hamilton: “Het is een verschil van dag en nacht, vooral hoe comfortabel ik me nu voel in de auto. We begrijpen nu beter hoe we de sweet spot van de auto kunnen vinden. Hij is veel fijner te besturen, zeker op een baan als deze, waar je de balans echt nodig hebt. Dit was de fijnste auto in Japan van de afgelopen drie jaar.”

Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff klonk gematigd tevreden na de zevende tijd voor Hamilton en de negende tijd voor George Russell in de kwalificatie. “We hebben onze achterstand ten opzichte van vorig jaar gehalveerd. Al met al is dit nog steeds geen prettig resultaat, maar qua snelheid zie ik iets positiefs.”

En waar je verder op moet letten tijdens de GP van Japan:

De baan kent een lengte van 5.807 km

Het baanrecord is in handen van Lewis Hamilton (1.30,983) en stamt uit 2019

Michael Schumacher won de race in Japan liefst zesmaal

De afstand van pole naar het rempunt voor bocht 1 bedraagt 277 meter

In 2023 werd er tijdens de race 81 keer ingehaald

Een pitstop kost een coureur gemiddeld 22,2 seconden

