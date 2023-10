De kans dat Max Verstappen vanochtend in Qatar wat later dan gebruikelijk aan het ontbijt verscheen, is niet helemaal ondenkbeeldig. Maar na het binnenhalen (en vieren) van zijn derde wereldtitel op rij wacht vanavond alweer zijn volgende opgave: de Grand Prix van Qatar. Het hoofdnummer is voor één keer bijzaak voor Verstappen, maar ook deze wil hij ‘gewoon’ winnen.

Na de sprintrace, zaterdagavond in Qatar, was er euforie over het voltooien van de trilogie, maar in het feestgedruis om hem heen keek Max Verstappen al meteen weer uit naar de zondag. Adel verplicht, vindt hij. Als vanavond om 19.00 uur Nederlandse tijd de lichten doven op het Losail International Circuit van Qatar en de temperatuur nog altijd een dikke dertig graden Celsius zal bedragen, gaat de trots van Red Bull Racing vanaf pole position op voor alweer zijn veertiende overwinning van het seizoen. Hij heeft nog steeds alle kans om zijn recordaantal van vijftien zeges in één seizoen te verbeteren.

Meer nog dan hoe Max Verstappen zich houdt na het feestje van gisteravond is het de vraag hoe de Pirelli-banden zich gaan gedragen tijdens de race over 57 ronden. Experts van Pirelli gaven zaterdagochtend aan dat ze bij analyses na VT1 en de kwalificatie voor de GP op vrijdag ‘microscopisch kleine scheurtjes’ in het rubber hadden ontdekt, met het risico op klapbanden tot gevolg. De oorzaak van de scheurtjes zit hem volgens de FIA in de puntige zogenoemde ‘piramide kerbstones’, die de coureurs op volle snelheid nemen. De FIA reageerde meteen door de track limits van bochten 12 en 13 al aan te passen voor de sprintrace van zaterdagavond, maar ook voor de hoofdrace worden aanvullende maatregelen overwogen.

Coureurs tegen verplichte drie-stops

Meerdere coureurs hebben er bij de FIA op aangedrongen om voor de race geen verplichting van minimaal drie stops op te leggen om zodoende de banden te ontzien, onder wie Mercedes-coureur George Russell. Hij vindt het de verantwoordelijkheid van de teams om zo goed mogelijk om te gaan met de lokale omstandigheden. Het besluit hierover zal in de loop van de middag, enkele uren voor de race, worden genomen.

Russell start de race overigens vanaf de eerste startrij, op P2, naast Max Verstappen. Lewis Hamilton en Fernando Alonso nemen de tweede startrij voor hun rekening. Hamilton is de winnaar van de vorige editie (2021) van de Grand Prix van Qatar.

Verstappens teamgenoot Sergio Pérez (foto boven) start vanaf P13. De Mexicaan wist vrijdag tijdens de kwalificatie wederom – de achtste keer dit seizoen – met zijn RB19 niet door te dringen tot Q3. Zaterdag, tijdens de sprintrace, haalde hij de finish niet, dit keer buiten zijn schuld overigens. Hij werd onfortuinlijk geraakt door Alpine-coureur Esteban Ocon.

Strijd om plaats twee in kampioenschap

In de strijd om het rijderskampioenschap is de strijd om plek één sinds zaterdagavond definitief beslecht in het voordeel van max Verstappen, maar daarachter is het nog uitermate spannend. Pérez staat nog op plek twee met 223 punten, maar Hamilton (190) en Alonso (174) zitten hem inmiddels redelijk op de hielen.

Verder is de GP van Qatar voorlopig de laatste race van de Nieuw-Zeelander Liam Lawson, die de afgelopen weken indruk maakte op vriend en vijand. De vervanger van Daniel Ricciardo bij AlphaTauri moet voor de volgende GP, op 22 oktober in Austin, weer plaatsmaken voor de herstelde Australiër. De vraag is echter of hij zijn (tijdelijke?) afscheid van de Formule 1 nog enige glans kan geven. Lawson start vanaf P18.

De startopstelling voor de Grand Prix van Qatar ziet er als volgt uit:

Startopstelling GP Qatar

1. Max Verstappen

2. George Russell

3. Lewis Hamilton

4. Fernando Alonso

5. Charles Leclerc

6. Oscar Piastri

7. Pierre Gasly

8. Esteban Ocon

9. Valtteri Bottas

10. Lando Norris

11. Yuki Tsunoda

12. Carlos Sainz

13. Sergio Pérez

14. Alexander Albon

15. Nico Hülkenberg

16. Logan Sargeant

17. Lance Stroll

18. Liam Lawson

19. Kevin Magnussen

20. Zhou Guanyu

En wat verder nog leuk is om te weten:

De afstand van pole position naar het rempunt van de eerste bocht bedraagt 382 meter

In 2021 waren er tijdens de race 87 geslaagde inhaalmanoeuvres

De gemiddelde tijd van een pitstop bedraagt 24,85 seconden (2021)

Het circuit telt 16 bochten

Ruim 70 procent van het circuit wordt er vol gas gereden

Het ronderecord staat op naam van max Verstappen: 1.23,196.

