Of het nou op de eerste 618 meter van de start naar de eerste bocht aankomt, of de race in de volgende 306.012 meter op strategie wordt beslist: de Grand Prix van Hongarije belooft weer een heet nummertje te worden. Zeker gezien het titelduel tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen er verhit aan toegaat.

Het kwik dat zondagmiddag richting de 34 graden gaat, banden die zowat smelten op het zinderende asfalt en een circuit dat je als coureur amper adempauze geeft: de Hungaroring beschikt over alle ingrediënten om een pittige maaltijd te serveren – en dan hebben we het nog niet eens over de nasleep van ‘Silverstone’ gehad, de pole van Hamilton na wat (steek)spelletjes in de kwalificatie én de titelstrijd die al voor de zomer een kookpunt nadert.

De gemoederen lopen al weken hoog op in de Formule 1 en de Grote Prijs van Hongarije belooft ook letterlijk een spicy slotstuk van de eerste seizoenshelft te worden. De vraag is daarbij of het venijn in de start of in de strategie en de staart zit. Inhalen is immers lastig op de ‘Mickey Mouse’-baan. Lukt het in de start en openingsronde(n) niet, dan wordt de race vrijwel zeker een zweterige marathon van zeventig ronden waarin bandenmanagement op één staat.

Klaar met ‘Silverstone-situaties’

Twee weken geleden op Silverstone ging het natuurlijk al in de openingsronde goed mis tussen Hamilton en Verstappen. Op een herhaling zit niemand te wachten. En op meer vragen over hoe ze nu in zo’n situatie zullen duelleren, ook niet. “Kunnen we nu niet stoppen met die domme vragen? Het ging daar donderdag ook de hele dag al over”, heeft Verstappen er direct na de kwalificatie – waarin een derde plek zijn deel was – even genoeg van.

“We zijn racers“, vervolgt en benadrukt Verstappen. “We racen hard, maar fair.” Hamilton heeft daar niks aan toe te voegen, en verwacht sowieso een harde race. “Zeker als het zo heet is.” De polesitter begint de wedstrijd daarbij op de mediums, net als teamgenoot Valtteri Bottas op P2. Verstappen staat daar achter op een setje van de softs, de snellere maar ook minder duurzame sportschoenen.

Bandenvoordeel Verstappen?

“Die zachte banden zullen het niet zo lang houden als de mediums”, weet Verstappen. Maar: “Het is misschien wel een klein voordeel bij de start.” In de sprint naar bocht één leveren ze volgens Hamilton zelfs ‘iets van vijf meter op’. Bij Mercedes zijn ze er – traditioneel – niet gerust op. Want los van dat softs een voordeel kunnen zijn bij de start, “was de race hier twee jaar geleden ook een tweestopper”, memoreert teambaas Toto Wolff tegenover Sky Sports F1.

“Vanuit dat oogpunt is op zachte banden starten dus helemaal geen nadeel”, vreest Wolff. Mercedes zit wat dat betreft misschien wel meer in een spagaat dan rivaal Red Bull, want startend op mediums zit een éénstopper er misschien wél in. Het wordt dus flink rekenen. Dat Mercedes dat kan, bewees het in 2019: toen leverde de door Wolff genoemde tweestopper Hamilton de zege op ten koste van Verstappen. En eerder dit jaar in Spanje herhaalde het dat kunstje.

Hamilton houdt van Hongarije

Volgens bandenleverancier Pirelli is een tweestopper op papier wederom sneller, maar scheelt het niet veel. Wat Mercedes in elk geval zal sterken, is dat Verstappen naar eigen zeggen ‘geen representatieve racesimulatie’ heeft afgewerkt. De Nederlander is er sowieso niet helemaal gerust op. “Het is tot op heden niet het beste weekend. We liggen eigenlijk telkens wat achter.”

Daar tegenover staat dat Hamilton in blakende vorm verkeert in Boedapest. De Mercedes-coureur pakte zaterdag alweer voor de achtste keer pole op de Hungaroring, waar hij ook al acht keer heeft gewonnen. Het is daarmee naast Silverstone zijn meest succesvolle circuit. Hamilton heeft in Hongarije iets speciaals, zo lijkt het. En zoals hij ook zei nadat hij werd uitgejouwd na de kwalificatie: “Dat maakt me alleen maar sterker.”

En verder…

… Lijkt Bottas net op tijd wakker in zijn strijd om een Mercedes-zitje met George Russell, en won hij the battle of the wingmen van Red Bulls Sergio Pérez. Startend op mediums kan hij, mits hij goed start, Hamilton wellicht nog helpen.

… Staat Pérez op papier keurig vierde, maar eindigde hij wel op zes tienden van de top drie. In de race is hij doorgaans een stuk sterker, maar hij moet er een tandje bijzetten als hij zijn zeker lijkende nieuwe Red Bull-deal wil veiligstellen.

… Start Pierre Gasly in zijn AlphaTauri van de vijfde plek. Als hij Red Bulls Helmut Marko nog op andere gedachten wil brengen qua Pérez’ contractverlenging, is dit het moment.

… Kwam Lando Norris met een zesde tijd goed andermaal voor de dag in de kwalificatie. McLaren-teamgenoot Daniel Ricciardo viel weer tegen: elfde. Als iemand aan zomerpauze toe is, is het Ricciardo wel.

… Staan beide Alpine’s in de top tien, maar vinden we daar slechts één Ferrari: Charles Leclerc op P7. Teamgenoot Carlos Sainz crashte in Q2 en begint als vijftiende.

… Crashte Mick Schumacher in de derde vrije training, waardoor hij de kwalificatie moest missen: P20. Yuki Tsunoda viel tegen met een zestiende plek. Hij verloor veel oefentijd met een crash in VT1 op vrijdag.

… Is de kans op regen flink afgenomen, en gedaald naar minder dan twintig procent.

… Begint de Grand Prix van Hongarije om 15:00 uur Nederlandse tijd en is te zien bij Ziggo Sport.