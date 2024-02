McLaren trekt morgen het doek van de MCL38. De Britse formatie kende een valse start in 2023, maar wist zich halverwege het seizoen goed te herpakken en was geregeld zelfs sneller dan Ferrari en Mercedes. Gaat het hen lukken om dit jaar de volgende stap te maken en de strijd aan te gaan met Red Bull?

Aan de coureurs zal het niet liggen. Lando Norris heeft bewezen uit het juiste racehout gesneden te zijn en wil niets liever dan eindelijk die eerste overwinning behalen in de Formule 1. Teamgenoot Oscar Piastri debuteerde vorig jaar ijzersterk in de koningsklasse en was met name rap in de kwalificatiesessies. Als hij dit jaar ook een stap voorwaarts kan maken tijdens de races, dan kan McLaren zomaar eens het sterkste duo op de grid hebben staan.

Achter de schermen is de renstal uit Woking op meerdere fronten gestaag aan het bouwen. Afgelopen zomer is de nieuwe windtunnel in gebruik genomen, de motorendeal met Mercedes is verlengd tot en met eind 2030 en het team heeft een technisch ‘dreamteam’ aangenomen bestaande uit David Sanchez (Ferrari) en Rob Marshall (Red Bull). Als klap op de vuurpijl is het contract van Norris ook met een aantal jaar verlengd.

Wellicht kan McLaren dit seizoen dus al voor een verrassing zorgen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het mogelijke gesteggel bij de concurrentie. Want wat gaat de transfer van Lewis Hamilton naar Ferrari dit jaar bij Mercedes al teweegbrengen, hoe zullen de onderlinge verhoudingen bij Ferrari zich ontvouwen nu Carlos Sainz weet dat hij het veld moet ruimen en gaat het eventuele vertrek van Christian Horner voor een sneeuwbaleffect zorgen binnen Red Bull? Het kan zomaar eens een gek seizoen worden dat positief uitpakt voor McLaren.