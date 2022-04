Een eindsprint in de sprintrace leverde Max Verstappen de ‘zege’ in het korte zaterdagse optreden op en – belangrijker – de poleposition voor het hoofdnummer op Imola. In Ferrari-land wachten hem op voorhand echter nog een marathon en mentale uitputtingsslag waarin Charles Leclerc hem wel eens op de hielen kan zitten en ook de weergoden zich kunnen mengen.

De strijd leek in de sprintrace al bij de start beslist, toen Leclerc uit de startblokken én langs Verstappen schoot alsof de Nederlander stilstond. Uiteindelijk bleek de wedstrijd echter twee ronden te lang voor Leclerc, door hoge bandenslijtage en graining (het opkrullen van stukjes rubber op de band, wat grip en tractie kost). Verstappen kon zo weer aanhaken en twee ronden voor het eind was het erop en erover voor de Red Bull-rijder, die zo dus de pole voor de hoofdrace heroverde.

Lees ook: Verstappen troeft Leclerc in slotfase sprintrace af en start vanaf pole in GP Imola

Pole geen perfecte plek?

Dat de eerste startplek niet zaligmakend is op Imola, leerde Verstappen zaterdag wel, en daarmee is de start normaliter ook zijn eerste uitdaging. De tweede startplek bevindt zich namelijk wat meer op de ingerubberde racelijn dan de poleplek. Mogelijk gunstig voor Leclerc en niet ideaal voor Verstappen, dus. Maar ook weer niet per se een ramp – en in elk geval geen excuus, zo haalt hijzelf aan. “Lando Norris had namelijk ook een goede start”, doelt hij op de Brit die zaterdag prima weg kwam van P3.

Dat Verstappen zaterdag een matige start had, kwam door een probleem met de gear sync, de wijze waarop de auto door de versnellingen schakelt en ‘oppakt’. Een verbeterpunt, al zal Verstappen waken voor een herhalingsoefening en bij de start sowieso over zijn schouder kijken. “Zeker als ik zo’n start maak als zaterdag.” Ook hij weet dat Leclerc snel kan starten op Imola, en zowel daar als in een ‘DRS-spel’ geen buitenkansje onbenut zal laten. Zeker niet met alle Ferrari-tifosi op de tribunes.

(tekst loopt door onder de foto)

Leclerc had in de sprintrace een super start. Foto: Peter van Egmond.

Bandenvraagstuk

Over herhalingsoefeningen gesproken: reken maar dat Ferrari zaterdag en zondag nog flink wat huiswerk doet wat de bandenslijtage betreft. Leclerc hamerde hier direct na de sprintrace al op. Het verschil in snelheid, zo stelde zowel Leclerc als Verstappen, zat hem niet zozeer in de auto’s of een inhaalhulpmiddel als DRS, maar de banden. “De graining maakte het verschil. De pace was redelijk hetzelfde”, blikt Leclerc terug. “Als we dat kunnen oplossen, kunnen we om de zege vechten.”

Lees ook: Sprintrace duurt twee ronden te lang voor Leclerc: ‘Worstelde met de banden’

Verstappen rekent zich op zijn beurt ondanks zijn sprintzege nog niet rijk. Honderd kilometer racen is wel wat anders dan driehonderd, weet hij. Zeker omdat dan in plaats van louter softs ook Pirelli’s mediums en mogelijk zelfs de harde banden van stal worden gehaald. “Zaterdag pakte voor ons goed uit met de banden. Zondag kan zomaar anders zijn, zeker met andere compounds.” In andere woorden: “Het blijft hit or miss met de banden.” En bandenpoker is in close duels tegenwoordig een vast onderdeel van het spel.

Regen weer smaakmaker?

Naast de droogweer PZero’s, zijn Pirelli’s regenbanden en intermediates misschien ook wel nodig. De weersvoorspelling sluit regen zeker niet uit. Volgens Weather.com is er rond 14:00 uur 39 procent kans op neerslag. De twee uur daarop loopt dat op naar 73 procent. En laat de race nou net tussentijds om 15:00 uur beginnen… De regen was vorig jaar smaakmaker voor het Italiaanse hoofdgerecht, en wat dat betreft kregen we vrijdag in de kwalificatie ook een voorproefje van hoe tricky dit met de 2022-auto’s kan zijn.

(tekst loopt door onder de foto)

Bottas zorgde vrijdag voor een rode vlag met een crash in de natte kwalificatie. Foto: Getty Images.

Imola’s oldskool karakter speelt daar ook zeker een rol in. Vooral de remzones bergaf – bij Acqua Minerale en Rivazza – bleken verraderlijk. Al zal Lewis Hamilton nog wel weten dat het ook heuvelop richting Tosa slippery when wet is, gezien zijn schuiver de grindbak in vorig jaar. In de vrijdagse kwalificatie was de combinatie Imola + wisselvallig weer goed voor vijf rode vlaggen. Met zulke onderbrekingen en safetycars, kan het ook mentaal een uitputtingsslag worden voor Verstappen en co.

Lees ook: Mercedes anoniem en puntloos in sprintrace Imola: ‘Kwamen topsnelheid te kort’

En verder…

… Zullen Verstappen en Leclerc natuurlijk hopen dat hun teamgenoten zich in de (strategische) strijd kunnen mengen. Sergio Pérez start als derde, Carlos Sainz is vierde en daarmee is de volgorde Red Bull-Ferrari-Red Bull-Ferrari. Pérez heeft de rol van wingman wel omarmd, bij Sainz gaat dat nog niet van harte, al zal hij zich na wat crashes én uitgerekend in Italië moeten schikken naar de Scuderia’s wensen.

… Is het hopen dat Red Bulls RB18 het, na de sprint, ook over een volle raceafstand volhoudt. Na twee uitvalbeurten in drie races staat Verstappen 45 WK-punten achter op Leclerc. Daarmee is het hoe het ook uitpakt te vroeg om al echt aan het rekenen te gaan, maar nóg een uitvalbeurt terwijl Leclerc wint en Verstappens titelkansen vallen dan wel onder de noemer ‘mathematisch’ te scharen.

… Staan de McLarens keurig vijfde en zesde, wat zonder gekke gebeurtenissen vooraan ook het maximale is waar ze qua raceresultaat op mogen hopen. Al hebben Valtteri Bottas en Kevin Magnussen (zevende en achtste op de grid) stoute plannen. Magnussen zakte in de sprintrace weg door een keuze voor mediums in plaats van softs en wil dat rechtzetten. Volgens Bottas moet Alfa Romeo de top vijf kunnen halen.

… Ja, ze deden zaterdag echt mee, al waren ze onzichtbaar: George Russell en Lewis Hamilton begonnen als elfde en dertiende en eindigden als elfde en veertiende. “We kwamen topsnelheid te kort” verklaarde Russell bij Viaplay het gebrek aan voorwaarts momentum. Zo is het voor Mercedes vooral hopen dat er in de race ook maar iets haar kant op komt – wat dat dan ook is.

De Grand Prix Emilia-Romagna op het circuit van Imola begint om 15:00 uur Nederlandse tijd.

Leclerc feliciteert Verstappen na de sprintrace. Foto: Getty Images.