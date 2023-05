De voornaamste reden waarom Max Verstappen zondag wil winnen in Monaco? Logischerwijs is dat het uitbreiden van zijn voorsprong in de jacht op de derde wereldtitel. Maar een zege zou hem bovendien nog een nieuw record opleveren: de Nederlander is dan de meeste succesvolle coureur ooit voor Red Bull. Althans, qua zeges.

Winnen is inmiddels gemeengoed geworden voor Max Verstappen. Hij stond in zijn carrière 168 keer aan de start van een Grand Prix en won er 38. Elke keer als hij op de hoogste trede stond, was dat in een overall van Red Bull. De overwinning van Verstappen in Miami bracht hem op gelijke hoogte met Sebastian Vettel als meest zegerijke coureur van het team.

De Duitser werd in zijn tijd vier keer wereldkampioen bij Red Bull, Verstappen is ondertussen hard op weg naar titel nummer drie. Winst in Monaco zou zijn toch al grote voorsprong in het WK vergroten. Hij heeft nu 114 punten, teamgenoot Sergio Pérez heeft er 105. De Mexicaan start in Monaco echter achteraan na zijn fout in de kwalificatie. Verstappen daarentegen pakte op sublieme wijze pole position in het prinsdom.

Alonso heeft gunfactor

Wie of wat staat een zege van de regerend kampioen in de weg? Misschien wel Fernando Alonso. Het is namelijk niet voor niks dat Verstappen vertelde dat hij in de Spanjaard zijn grootste belager ziet in de race.

Mits de Nederlander een goede start beleeft, kan er op voorhand echter weinig misgaan. De gunfactor is er hoe dan ook voor Alonso, die met Aston Martin een smaakmaker is tijdens het huidige Formule 1-seizoen. Zelfs Verstappen zou Alonso diep in zijn hart de zege gunnen. Maar natuurlijk niet als hij zelf kan winnen. En dat kan hij zéker.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Nyck de Vries start als twaalfde in Monaco. Op naar de top tien? (Foto ANP)

Punten voor De Vries?

Nyck de Vries bewaarde in zijn AlphaTauri het beste van dit raceweekend in Monaco tot de kwalificatie. Onder druk staande bij het team heeft hij een foutloze race nodig. En, wie weet: misschien zijn de eerste punten van het seizoen in aantocht. Vanaf plek 12 is het mogelijk voor de coureur uit Sneek.

“Maar het belangrijkste is dat ik niet geforceerd ga rijden”, liet hij weten na de kwalificatie. “Ik moet zorgen dat ik het maximale resultaat haal in de race, of dat nu plek 13, 12, 11 of zelf 10 is. Maar tot nu toe is het een redelijk goed weekend, met een goede opbouw.”

Weer

Wat hebben de weergoden in petto in Monaco? “Persoonlijk denk ik dat het droog zal blijven”, sprak Verstappen zaterdagavond tegenover de Nederlandse media waaronder FORMULE 1 Magazine. De meeste meteorologen delen die verwachting, zo blijkt. Landinwaarts komen in Frankrijk zondagmiddag wel enkele regen- en onweersbuien voor. Het is niet ondenkbaar dat een ervan over Monaco trekt, maar die kans is op voorhand klein.

Warm belooft het sowieso te worden met een temperatuur van zo rond de 24 graden. Van wind zullen de coureurs geen last hebben, die is er bijna niet in de straten van het prinsdom.

Banden

Pirelli heeft ervoor gekozen om de drie zachtst mogelijke bandencompounds mee te nemen naar de Grand Prix van Monaco. Het gaat dus om de C3, C4 en C5. Die vormen dit weekend respectievelijk de harde, medium en zachte band.

Strategie

Bron: Formula1.com

Qua racepace was Red Bull zoals wel vaker dit seizoen tijdens de vrije trainingen de beste in de long runs. Niemand lijkt het team dus naar de kroon te kunnen steken aan de boorden van de Middellandse Zee.

Wellicht dat een tactische truc van een van de andere teams voor een verrassende wending kan zorgen, maar op zich is er op dat vlak weinig mogelijk in de vermoedelijke eenstopper in Monaco. Mocht er iets gebeuren en er een safety car komen dan verandert dat wellicht de zaak.

En verder…

… is het de 80e Grand Prix van Monaco

…is het circuit slechts 3.337 meter lang

…telt de race 80 ronden

…is slechts 34 procent van een ronde

…start de race om 15.00 uur