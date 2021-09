Geen oranje boven in Monza voor Max Verstappen maar oranje achter. Startend vanaf poleposition weet de Nederlander voorafgaand aan de Grand Prix van Italië zich verzekerd van twee hongerige papaya-gekleurde auto’s achter zich. En wat kan Lewis Hamilton vanaf P4, hij had zich na een sterke vrijdag wellicht rijk gerekend maar zal vol aan de bak moeten om de achterstand op Verstappen niet verder te laten oplopen.

De reacties op de sprintrace van zaterdag waren niet bijster enthousiast maar over één ding was F1-topman Ross Brawn wel tevreden, de ‘kwalificatierace’ zorgde voor een spannende grid. Waar Max Verstappen vorige week op Zandvoort zijn spiegels nog gevuld zag worden door oranje tribunes zal dat vandaag gedaan worden door twee jagende McLarens. Daniel Ricciardo en Lando Norris begonnen de sprint gisteren met softs en dat sorteerde meteen effect. De bokkende Mercedes van Lewis Hamilton was een gemakkelijke prooi. Ricciardo positioneerde zich nog naast Verstappen voordat hij de Nederlander alsnog moest laten gaan maar verdiende daarmee dus wel een plek naast zijn oud-teamgenoot (die overigens voor de 23e keer op rij vanuit de top 3 zal starten).

Verstappen en Ricciardo in Mexico 2019: de Australiër was op de zaterdag de gevierde man, Verstappen op zondag. BSR Agency

De laatste keer dat Ricciardo op de eerste rij stond was in Mexico 2018 toen hij Verstappen met minimaal verschil de pole afsnoepte. “I’m tripping major nutsack now”, stamelde de Australiër toen. Zaterdag hield hij het netter maar niet veel minder grappig. “Max heeft me al verklapt dat hij me erlangs laat, mede vanwege mijn Italiaanse roots, daarna zal hij iedereen tegenhouden.” Alle gekheid op een stokje, Ricciardo steekt dit weekend in uitstekende doen. Het is een seizoen van pieken en dalen en Monza is duidelijk weer een piek. McLaren is bloedsnel rechtdoor, op de speedtrap aan het einde van het rechte klokte Norris en Ricciardo tijdens de kwalificatie vrijdag snelheden van bijna 10 kilometer sneller dan Max Verstappen.

De Nederlander is beducht maar niet bang voor het snelle gevaar uit oranje hoek. Zijn starts zijn dit jaar door het harde werk van Honda uitstekend, daardoor was hij zaterdag in staat de McLarens op zachtere banden achter zich te houden. “In de race waren ze uiteindelijk nergens. Als ik er maar voorblijf in de eerste bocht, dan zijn ze normaal gesproken geen factor.” De McLarens zijn voor Verstappen op een andere manier van belang, zo analyseerde hij zaterdag in gesprek met Nederlandse media.

Verstappen daar waar hij zondagmiddag rond 15.10 uur ook hoopt te rijden, voor de McLarens en Lewis Hamilton. BSR Agency

“Je moet een piststop doen zondag, dus als je zo dicht achter iemand zit (zoals Hamilton dicht achter Norris zat, red.), kun je een undercut doen. Ik verwacht wel dat Hamilton naar voren komt en het niet makkelijk voor ons gaat maken. Ze hebben nog altijd meer snelheid, als ze eenmaal de McLarens voorbij zijn, kunnen ze ons aanvallen. Een van de McLarens moet stoppen en kan dan Hamilton niet coveren dus eentje heeft hij sowieso te pakken.” Tussen de regels door lees je in Verstappens woorden dat Red Bull in zijn ogen in een direct gevecht op Monza niet opgewassen is tegen Mercedes. “Na de goede start zie je dat wij niet de snelheid hadden om aan te vallen op dit circuit. (…) Als Bottas moest trappen omdat ik een goed rondje had, kon hij altijd weer pareren. Het zat er voor mijn gevoel niet in.” Een rechtstreeks duel tussen de twee titelkandidaten lijkt onvermijdelijk, net als de afloop, als je Verstappen moet geloven.

Broze Sainz en Leclerc

Achter Hamilton starten Ferrari-rijders Charles Leclerc en Carlos Sainz vanaf P5 en 6 en dat was beter dan verwacht. Vorig jaar kende Ferrari nog een genante thuisrace met auto’s op de 13e en 16e startplaatsen en een dubbele DNF. De dag van vandaag begon aanvankelijk niet veel beter, Leclerc was niet fit en Sainz crashte in de laatste vrije training. “Het gekke is, ik verloor de auto in Ascari zonder echt op de limiet te rijden. Ik heb geen idee hoe dat kan.” In de herhaling was te zien dat Sainz het flink te verduren kreeg: “Dit was een harde klap en ik zal morgen nog wel met wat pijntjes wakker worden.”

Sainz na zijn crash op de zaterdagochtend. BSR Agency

De enige thuisrijder Antonio Giovinazzi heeft het spreekwoordelijke mes op de keel en zo rijdt hij ook. Temidden van alle geruchten over zijn toekomst haalde hij voor de tweede keer op rij Q3. Zaterdag pakte de man met de mooiste helm van de grid Sergio Perez bij de start en consolideerde zijn achtste plek tot het eind. Perez daarentegen liet zich bij de start door zowel Giovinazzi als Lance Stroll toch kinderlijk eenvoudig het kaas van zijn brood eten. De Canadees pakte hij terug maar daarna bleek Giovinazzi een brug te ver. Gezien de gridstaf van Bottas is het voor Pérez een belangrijke race, het is zaak voor hem en Red Bull om zoveel mogelijk in te lopen in het constructeurskampioenschap. Toch een soort van examen om ook zijn contractverlenging terug te betalen.

En verder…

… Start Pierre Gasly vanuit de pits. Daniel Ricciardo moest in bocht 1 iets liften en verraste daarmee Gasly die zijn vleugel kapotreed. De winnaar van 2020 strandde honderden meters verderop en zal moeten hopen op misfortuin van anderen. “Ik denk dat ik mijn auto ga aanhaken aan die van Bottas”, grapte Gasly nog.

… Tellen we hem of tellen we hem niet? Sinds ze teamgenoten zijn, kwalificeert George Russell zich steevast voor Nicholas Latifi. Dat deed de toekomstig Mercedes-coureur vrijdag ook maar gisteren moest hij Latifi echter voor zich dulden. Het heet de sprintkwalificatie dus geldt deze als het eerste kwalificatiepunt voor Latifi? Hoe dan ook, P14 om P15.

… Robert Kubica herstelde zich knap na in de openingsronde in de ronde te zijn getikt door Yuki Tsunoda. “Ik had het al opgegeven, ik stond in het grind en wilde de motor al uitschakelen. Toen gebruikte ik mijn rallyskills om alsnog uit het grind te komen.” De Pool wist ondanks veel overstuur Mick Schumacher nog te verschalken. Hij start vanmiddag tussen de twee ruziënde Haas-coureurs.

… De race start om 15.00 uur en is te zien via Ziggo Sports en F1tv.

De gehavende auto van Pierre Gasly. BSR Agency