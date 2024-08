Toto Wolff blikt terug op een zeer geslaagde eerste seizoenshelft voor Mercedes. Het team begon het seizoen nog in het middenveld, maar vecht ondertussen iedere race mee voor de overwinning. Volgens de Oostenrijker is de stijgende lijn bij het team een enorme “opluchting”, vooral omdat Mercedes aan het begin van 2024 nog tegen nieuwe problemen aanliep.

Mercedes maakte de laatste jaren weinig indruk, en pakte zelfs de afgelopen twee seizoenen maar één overwinning. Ook het 2024-seizoen begon voor de Duitse renstal op dezelfde manier. “Ons doel in de winter was om de onderliggende problemen op te lossen die de W14 belemmerden. Dat lukte, maar we vonden nieuwe problemen”, vertelt Wolff in zijn Mercedes Mid-Season Review.

Hoewel het niet de gedroomde seizoenstart voor het team was, was er volgens Wolff toch ook een klein voordeel aan deze nieuwe problemen. “Het maakte het plaatje duidelijker”, aldus de teambaas. “We hadden veel dingen afgevinkt waarvan we dachten dat ze onze problemen hadden veroorzaakt. Er bleef dus niet veel over. Het team werkte hard om deze problemen op te lossen. Naarmate we vorderden, realiseerden we ons wat we verkeerd deden. Vanaf dat moment hebben we flinke stappen voorwaarts gemaakt.”

Het P2-resultaat van Hamilton tijdens de sprintrace in China was al bemoedigend voor Mercedes, maar de echte stijgende lijn kwam toen het tijd was voor de Europese races. “We zagen een echte correlatie tussen de virtuele wereld, de tunnel, de simulator en het circuit”, legt Wolff uit. “Het was een gevoel van opluchting, maar ook motiverend. We wisten welke prestaties we op het circuit moesten neerzetten.”

Mercedes doet weer mee

Mercedes doet ondertussen bijna iedere race weer mee om de overwinning. Volgens Wolff is er inderdaad een wereld van verschil tussen de W15 aan het begin van het seizoen en de W15 nu. “Het verschil met het begin van het seizoen is dat we nu een auto hebben die elke week solide punten kan scoren. We hebben ook twee topcoureurs die dat kunnen waarmaken. We hebben meer werk te doen om elk weekend mee te kunnen doen in de strijd om de overwinning.”

De Mercedes-teambaas denkt dat met een “competitievolgorde tussen de top vier die dicht bij elkaar ligt” het de laatste tien races ongelooflijk spannend gaat worden.

