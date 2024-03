Alexander Albon heeft nog geen punten kunnen scoren dit seizoen. Waar de coureur in 2023 meermaals een plekje in de top tien wist te bemachtigen, staat hij dit seizoen vooralsnog met lege handen. De teams in de achterhoede zijn ontzettend aan elkaar gewaagd, aan Albon de taak om zichzelf als best of the rest te bewijzen. Voorlopig makkelijker gezegd dan gedaan, concurrent Haas troefde de Brits-Thaise coureur in Saoedi-Arabië af voor een felbegeerd WK-punt.

De achterste helft van het veld werd in Jeddah enorm opgehouden door Kevin Magnussen, die een gat wilde creëeren voor teamgenoot Nico Hülkenberg. Albon wist zich uiteindelijk naar de elfde plaats te wurmen, ver voor teamgenoot Logan Sargeant, die als vijftiende over de streep kwam. Williams, dat zo wanhopig probeert om de teams in het middenveld aan te vallen, heeft volgens Albon veel meer potentie.

“We vochten in de achterhoede”, zei een teleurgestelde Alexander Albon na de race. “We hebben weer geen punten gescoord, dus dat is een beetje frustrerend. We hebben een betere auto dan we tot nu toe hebben laten zien. Teleurstellend, maar we moeten ons nu focussen op Australië.” Over het vroege botsinkje met Magnussen kon hij kort zijn. “Kan gebeuren.” Lang niet iedereen is zo vergevingsgezind voor de Deense coureur.

Logan Sargeant

Voor Williams-collega Logan Sargeant is het alles of niets dit seizoen. Ook hij heeft nog weinig kunnen betekenen voor het team uit Grove, Engeland. In Saoedi-Arabië kwam hij als vijftiende over de streep. “Niet slecht”, zo gaf hij toe. “Ik had een goede start maar later in de race had ik moeite om nog meer uit de auto te wringen. Ik had misschien nog meer kunnen inhalen, maar het is wat het is.” Williams staat op dit moment op de zevende plaats in het kampioenschap.

