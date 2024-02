James Vowles, teambaas van Williams, wil de druk behoorlijk opvoeren in 2024. Met name Logan Sargeant moet zich het komende seizoen gaan bewijzen. De jonge Amerikaan sloot zijn rookie-seizoen af met slechts één WK-punt. Vowles legt de lat dit jaar een stuk hoger. “Hij moet de verrassing van het seizoen worden.”

LEES OOK: Ondanks tegenslag ziet Albon progressie bij Williams

“Sargeant weet dat wat hij vorig jaar deed gewoon niet meer kan”, zei Vowles tegen Formula1.com. Logan Sargeant was in 2023 vooral recordhouder in het rijden van schade. De rookie reed zijn Williams meermaals in de prak. “Hij moet beter zijn best gaan doen, hij moet dé verrassing van het seizoen gaan worden.”

De teambaas is wel tevreden over de progressie die de 23-jarige Logan Sargeant heeft gemaakt. “Je ziet dat hij meer zelfvertrouwen heeft gekregen, nu moet hij dat nog meenemen naar het circuit.” Sargeant was tijdens de lancering van de FW46 overtuigd dat hij over de winterperiode een stuk sterker is geworden. “Ik ben vijf kilo zwaarder geworden en voel me een stuk gezonder”, verklaarde hij toen. “Ik ben in de vorm van m’n leven!”

Met een hongerige Alexander Albon als teamgenoot wordt 2024 weer geen makkie voor Logan Sargeant. Tijdens de testdagen in Bahrein liet de Amerikaan goede dingen zien, maar pas in het eerste raceweekend weten we of hij echt grote sprongen heeft gemaakt.

Mis ‘m niet: onze FORMULE 1 Seizoengids 2024 met voorbeschouwingen, achtergronden, interviews, alle cijfers en data en nog véél meer: 116 pagina’s dik! Inmiddels in de winkel of bestel ‘m online!