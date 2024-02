Logan Sargeant is meer dan klaar voor 2024. De Amerikaanse coureur was uiterst positief bij de lancering van de FW46, het nieuwste scheurijzer uit de garage van Williams. Waar Sargeant vorig jaar nog zoek werd gereden door teamgenoot Alexander Albon, is de jonge coureur nu klaar om zich te bewijzen in de Formule 1.

Sargeant stond tijdens de onthulling van de FW46 aan de vooravond van zijn tweede seizoen in F1. Daar praatte hij openlijk over de groei die hij heeft doorgemaakt in zijn jaar als rookie: “Ik heb een hoop geleerd, waaronder dat ik mezelf beter moet gaan managen. Ik was mezelf vorig jaar compleet aan het afmatten, wat uiteindelijk gevolgen had voor mijn prestaties op de baan.”

Dat het seizoen teveel vroeg van Sargeant kwam extra goed naar voren tijdens de GP van Qatar. De extreme hitte eiste zijn tol bij meerdere coureurs, maar een uitgeputte Sargeant was de enige die zijn race vroegtijdig moest afbreken. Buiten de GP van Qatar maakte hij vooral furore in het schadekampioenschap, door zijn FW45 meermaals in de prak te rijden. Voor Williams geen reden tot paniek, de coureur mocht bijtekenen voor nog één jaar bij het Engelse team.

Fysiek sterker

Logan Sargeant heeft er tijdens de winterstop alles aan gedaan om zichzelf optimaal voor te bereiden op 2024. “Ik was vorig jaar fysiek niet goed genoeg. Ik heb er alles aan gedaan om dat te verbeteren.” Sargeant zit nu een stuk beter in zijn vel: “Ik ben vijf kilo zwaarder geworden en voel me een stuk gezonder. Ik ben in de vorm van m’n leven!”

Sargeant kwam vanuit de Formule 2 naar Williams om Nicholas Latifi te vervangen naast Albon. De 23-jarige coureur uit Florida had toen slechts één seizoen meegedaan in F2. Hij eindige het seizoen als vierde in het kampioenschap, maar kroonde zichzelf wel tot rookie van het jaar.

