Racing Point-duo strijdvaardig: ‘Het is een lang recht stuk tot bocht 1’

Racing Point-coureurs Lance Stroll en Sergio Pérez starten respectievelijk vanaf plaatsen 6 en 7 in de Toscaanse GP. Hoewel Pérez voor zijn teamgenoot eindigde in de kwalificatie, wisselen ze van startpositie door de gridstraf die de Mexicaan kreeg na VT2. “Dit is een goede plek om te starten.”

Sergio Pérez kwalificeerde zich, in een RP20 zonder upgrades, als zesde op Mugello, terwijl zijn teamgenoot Lance Stroll de zevende tijd reed. De Canadees rijdt met enkele aero-upgrades, die volgens Sky Sports zo’n 0,250 seconde waard zijn. Door de straf die Pérez kreeg na zijn touché met Räikkönen in de tweede training op vrijdag, moet hij zijn zesde startplek aan Stroll afstaan, maar de Mexicaan blijft strijdvaardig.

“Er is veel om voor te strijden”, vertelt Pérez aan Sky Sports. “P6 is nog steeds een goede plek om te starten. Ik ben ‘blij’ dat ik dat ik mijn positie verlies aan mijn teamgenoot, al blijf ik erbij dat de straf te streng is.” Pérez rijdt op Mugello dus zonder upgrades, maar zag wel dat ze werken. “De upgrades zien er goed uit, maar hebben maar een set, en die heeft Lance. Ik krijg ze volgende race. Hopelijk helpen ze om het gat naar Red Bull te dichten”, aldus Pérez.

Ook Lance Stroll kijkt tevreden terug op zijn kwalificatie, al was een betere startplek mogelijk volgens de Canadees. “Het is jammer dat er een gele vlag was, want ik was mijn tijd aan het verbeteren. Voor de race zullen we een goede start nodig hebben, maar gelukkig is het een lang recht stuk tot bocht 1”, aldus Stroll.

