Lance Stroll beleefde een rampzalige start van de Grand Prix van Las Vegas door een kapotte radio in zijn Aston Martin. Al in de eerste ronde verloor de Canadees de mogelijkheid om met zijn team te communiceren. De radiostilte heeft zijn race op pijnlijke wijze beïnvloed.

LEES OOK: Pierre Waché: ‘Red Bull heeft geen vertrouwen in 2025’

Chaos bij de eerste pitstop

Vanaf zijn startpositie op P18 had Stroll de instructies van zijn engineer Ben Michell nog kunnen horen, maar daarna begon de radiostilte. Toen de medium banden snel slechter werden door extreme degradatie, probeerde hij via de knop ‘pit confirm‘ te signaleren dat hij naar binnen moest. Het team leek die boodschap echter niet binnen te krijgen.

Bij zijn onverwachte pitstop in ronde negen stonden er geen monteurs klaar met harde banden, waardoor kostbare tijd verloren ging. Stroll omschreef de situatie na afloop kort en bondig: “Geen radio vanaf ronde één. Geen communicatie. Ik probeerde via de knop pit confirm te laten weten dat ik naar binnen zou komen, maar dat werkte ook niet.”

LEES OOK: Michael Andretti reageert op General Motors-deal: ‘Ga voor ze juichen’

Gemiste kans op een beter resultaat

Volgens Stroll heeft de kapotte radio hem alleen al 20 seconden gekost tijdens de pitstop. “We eindigden uiteindelijk 10 seconden achter de twee coureurs voor ons. Zonder die problemen had P12 er misschien ingezeten, of zelfs een paar plekken hoger, maar punten zaten er sowieso niet in,” gaf hij toe. De Canadees legde uit dat de medium banden slechter presteerden dan het team had verwacht. Het oorspronkelijke plan was om langer door te rijden, maar door de snelle slijtage wilde Stroll eerder overstappen naar de harde banden. “Het was bijna onmogelijk om dat duidelijk te maken aan het team.”

Aston Martin-teambaas Mike Krack gaf aan dat het team uiteindelijk de race via het pitbord kon managen. Bij de tweede pitstop van Stroll verliep alles zonder problemen, maar toen had de Canadees al kostbare tijd verloren.

Lees hier alles over de GP van Qatar

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Bestel dan NU alvast onze extra kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas. Vanaf donderdag in de winkel of op de deurmat.