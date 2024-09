De situatie bij Red Bull lijkt steeds ernstiger te worden. Volgens voormalig F1-coureur Ralf Schumacher zal het team de balansproblemen van de RB20 dit seizoen niet kunnen oplossen, en dat kan grote gevolgen hebben. Schumacher verwacht dat er meer koppen zullen rollen door de toenemende onzekerheid.

Red Bull’s dominantie verdwijnt

Aan het begin van het seizoen leek Red Bull opnieuw de dominante kracht te zijn, nadat ze vorig jaar maar liefst 21 van de 22 races hebben gewonnen. Maar nu, met zes races zonder overwinning, dreigen ze hun voorsprong in het constructeurskampioenschap te verliezen. Max Verstappen, die niet verder is gekomen dan slechts een zesde plek, heeft na de race in Monza zijn ongenoegen over de RB20 niet onder stoelen of banken gestoken en noemde de auto zelfs ‘onbestuurbaar’. Sergio Pérez, die als achtste is geëindigd, heeft deze zorgen gedeeld.

Onzekerheid

Schumacher is van mening dat Red Bull de balansproblemen van de RB20 niet tijdig zal kunnen oplossen, wat kan leiden tot onrust binnen het team. “De onzekerheid is er, meer koppen zullen rollen door deze onzekerheid en velen zullen ontevreden zijn. De druk op het team, met onder andere vertrekkend personeel, is enorm. Formule 1 is te snel voor dergelijke problemen”, heeft de Duitser gemeld tegenover Sky Deutschland.

Ondertussen staat Red Bull voor een personele uitdaging. Dit seizoen is het afscheid van de zeer waardevolle ontwerper Adrian Newey aangekondigd, die het team in het eerste kwartaal van 2025 zal verlaten. Daarnaast vertrekt Jonathan Wheatley aan het einde van het seizoen naar Sauber. Volgens Schumacher dragen deze personele wisselingen allemaal bij aan de toenemende onzekerheid binnen het team.

