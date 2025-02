Technisch directeur van Red Bull Pierre Waché reageert op de suggesties van Max Verstappen om de Red Bull-bolide te verbeteren. De Nederlander kreeg vorig jaar meermaals te maken met problemen aan de RB20, al kon Verstappen alsnog zijn vierde wereldtitel binnenhalen. Voor Red Bull is het momenteel de hoogste prioriteit om de balansproblemen op te lossen voordat het 2025-seizoen van start gaat.

Max Verstappen kan in 2025 het record van Michael Schumacher evenaren als hij voor de vijfde keer op rij de wereldtitel pakt. Daarvoor heeft de Nederlander natuurlijk goed materiaal nodig. De RB20, de voorganger van de 2025-uitdager van Red Bull, had vaak last van balansproblemen, waardoor de auto lastig te besturen was.

“Als je een balansprobleem hebt, probeer je de auto op een bepaald punt af te stellen om het balansprobleem tegen te gaan. Maar als je de hele afstelling baseert op het tegengaan van een balansprobleem, creëer je nog meer problemen”, legt technisch directeur bij Red Bull Pierre Waché uit tegen Motorsport. “Je moet dan denken aan bandenslijtage, ongemak over de hobbels en problemen met het rijcomfort.”

Hoogste prioriteit

Het oplossen van de balansproblemen is daarom de hoogste prioriteit voor Red Bull. “Het betekent niet dat we ons niet zullen richten op de rest, begrijp me niet verkeerd, maar we moesten ons eerst richten op de balanskwesties”, aldus Waché.

Naast de balansproblemen waren er volgens Verstappen vorig jaar ook andere obstakels. Zo was het gevoel in de auto wanneer deze over kerbstones of door langzame bochten rijdt niet goed. “Die dingen zullen er nog steeds zijn”, heeft Waché slecht nieuws voor de wereldkampioen. “We proberen die dingen ook te verbeteren, hoewel alles begint bij het balansprobleem en de afstelling die wordt gebruikt om dat te corrigeren.”

