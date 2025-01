In 2023 domineerde Red Bull de Formule 1 als nooit tevoren, met uitzondering van de race in Singapore. Ook in de beginfase van 2024 leek het team onoverwinnelijk, maar na de Grand Prix van Miami begon de dominantie langzaam af te brokkelen. Teams als McLaren en Ferrari kwamen steeds dichterbij, en af en toe bleek ook Mercedes sneller te zijn. In een interview met Auto, Motor und Sport blikte Adrian Newey terug op de uitdagingen die Red Bull ondervond, en hoe hij deze al vroeg opmerkte.

De eerste tekenen van moeilijkheden

Volgens Newey zag hij de problemen al in een vroeg stadium, zowel in de tweede helft van 2023 als in het begin van 2024. “Het was duidelijk dat de auto moeilijker te besturen werd,” vertelde hij. Terwijl Max Verstappen zich hierin nog relatief goed kon aanpassen, had Sergio Pérez daar meer moeite mee. Newey merkte op dat het verschil tussen de twee teamgenoten steeds duidelijker werd naarmate het seizoen vorderde, vooral in de eerste races van 2024.

Het verschil tussen de teamgenoten

Het probleem werd steeds zichtbaarder: Verstappen kon de auto nog wel onder controle houden, maar Pérez had meer moeite om zijn tempo vast te houden. “Het paste niet goed bij Max, maar hij is iemand die zich snel kan aanpassen aan moeilijke situaties. Sergio had daar minder succes in,” stelde Newey. Hoewel de problemen zich al begonnen af te tekenen, bleef Red Bull tot de zomer van 2024 in staat om de situatie te managen, omdat de auto nog steeds competitief genoeg was voor de topresultaten.

Desondanks merkte Newey op dat de zorgen binnen het team aanvankelijk niet breed werden gedeeld. Echter begon Newey zich al vroeg zorgen te maken over de afname van de prestaties, terwijl anderen binnen de organisatie minder snel het grote probleem zagen. De problemen die zich langzaam opbouwden, werden uiteindelijk zichtbaar toen de andere teams dichterbij kwamen, met McLaren en Ferrari als voornaamste uitdagers. Hierdoor werd de afname van de dominantie van Red Bull steeds duidelijker.

