In een sport waarin elk detail telt en beslissingen in een fractie van een seconde kampioenschappen kunnen beïnvloeden, is het opmerkelijk dat de stewards die deze knopen doorhakken nog steeds onbetaalde vrijwilligers zijn. Zak Brown vindt dat het tijd is voor een professionele aanpak en stelt zelfs voor dat teams financieel bijdragen aan de salarissen van fulltime stewards.

Consistentie in beslissingen

Het gebrek aan consistentie in de strafmaatregelen binnen de Formule 1 is al langer een discussiepunt. Stewards verschillen per raceweekend, waardoor interpretaties van incidenten soms uiteenlopen. FIA-president Mohammed Ben Sulayem erkende eerder dat permanente stewards een oplossing kunnen zijn, maar stelde de vraag: wie betaalt de rekening? Brown heeft daar wel een antwoord op: volgens hem moeten de FIA, Formule 1 én de teams samen investeren in een professioneel korps van stewards.

Een technische functie in een miljardenindustrie

Voor Brown is het simpel: “We zitten in een miljardenindustrie waarin alles draait om het maken van de juiste beslissingen. Maar we verwachten wel dat parttime, onbetaalde stewards die verantwoordelijkheid dragen? Dat is niet hoe je succes creëert.” Volgens Brown is het noodzakelijk om fulltime stewards aan te stellen die de sport en regels door en door kennen en die met een bredere blik naar incidenten kunnen kijken. “Het huidige reglement is te beperkend.”

De grootste vraag blijft natuurlijk: wie gaat ervoor betalen? Brown ziet het probleem niet. “Als iedereen bijdraagt, is het een fractie van de kosten in het grotere geheel van de Formule 1. Dit gaat niet de bank breken, maar het kan wel een enorm verschil maken voor de sport.”

