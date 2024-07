Red Bull heeft wat te vieren tijdens de aankomende Grand Prix van Groot-Brittannië. Het is de twintigste keer dat de Oostenrijkse renstal naar Silverstone komt. Het team, dat al sinds jaar en dag vanuit een fabriek in Milton Keynes opereert, rijdt hier tevens een thuisrace. Reden genoeg voor Red Bull om naast de nodige upgrades ook een speciale livery te introduceren op de RB20.

Max Verstappen en Sergio Pérez hebben in Groot-Brittannië een unieke RB20 tot hun beschikking. Deze is dankzij het donkerblauwe ontwerp nog steeds herkenbaar als een bolide van Red Bull-makelij. Echter, er zijn ook een aantal nieuwe, rode elementen toegevoegd. Net als de speciale kleurstellingen van vorig jaar is het design gemaakt door een fan van de Oostenrijkse renstal.

“We zijn trots dat we weer een livery van een fan mogen gebruiken”, laat Red Bull-teambaas Christian Horner weten. “Onze fans zijn ongelofelijk belangrijk voor ons, dus het is mooi om te zien dat we ze op deze manier bij het team kunnen betrekken. Ik heb een hele hoop inzendingen voorbij zien komen; het is fantastisch hoe vindingrijk en creatief onze supporters kunnen zijn. We vieren dit jaar ons twintigste seizoen in de sport en deze livery is een prachtig eerbetoon aan de afgelopen jaren. Ik kan niet wachten om de auto op Silverstone te zien.”

De Thaise Chalaj Suvanish – een diehard Red Bull-fan – is het brein achter de nieuwste livery van het team. “Ik dacht, ‘deze kans krijg je maar een keer'”, aldus Suvanish. “Ik had nooit gedacht dat ik daadwerkelijk zou winnen. Nu kan ik niet alleen een Formule 1-race bijwonen, ik zie ook nog eens mijn eigen ontwerp terug op de baan!” Suvanish heeft zich laten inspireren door de camouflage-livery die het team in 2015 gebruikte tijdens de wintertests.

Red Bull wil dit jaar nog twee keer een speciale livery introduceren. Ook in Singapore en in de Verenigde Staten hoopt het team gebruik te maken van de creativiteit van hun trouwe supporters.

De RB20 in een nieuw jasje voor de Grand Prix van Groot-Brittannië (Red Bull)

