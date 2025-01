Red Bull-hoofdingenieur Paul Monaghan weet wel voor welk titelgevecht hij op de eerste rij zou gaan zitten. De Brit ziet graag een strijd tussen Max Verstappen en Fernando Alonso losbarsten, al is daar nog wel behoorlijk wat werk voor nodig. “Ze zouden snel, eerlijk en meedogenloos zijn”, vertelt Monaghan.

Max Verstappen heeft sinds zijn laatste spannende titelgevecht met Lewis Hamilton in 2021 vier wereldtitels binnengehaald. De Nederlander kreeg het in 2024 soms nog even moeilijk door naaste concurrent Lando Norris, maar kon ook toen aan het langste eind trekken. Toch ziet Red Bull-hoofdingenieur Monaghan het liefst een strijd met heel iemand anders losbarsten.

LEES OOK: Alonso heeft nog steeds dezelfde ‘innerlijke woede’ als tijdens F1-begindagen

Alonso vs. Verstappen

“Eerlijk gezegd, als Fernando in deze fase van zijn carrière tegen Max kan vechten, petje af voor hem. Het zou geweldig zijn om te zien”, vertelt Monaghan aan DAZN Spain. Hoewel Aston Martin, het huidige team van Alonso, de laatste tijd niet in de buurt kwam van de top van het veld, droomt Monaghan alvast graag verder.

“We zullen veel auto’s moeten bouwen, want ze zullen elkaar geen halve millimeter ruimte geven. Ze zouden snel, eerlijk en meedogenloos zijn. Ik kan me voorstellen dat het behoorlijk druk zou zijn op de radio. Maar er zou genoeg respect zijn tussen de twee, dat is een no-brainer”, besluit de ingenieur.

LEES OOK: Van updates naar successen: Aston Martin zet nieuwe koers uit onder Andy Cowell

Fernando Alonso sprak eerder ook al de ambitie uit om Verstappen in de toekomst, ‘hopelijk 2026’, uit te dagen voor de wereldtitel. “Iedereen die Max tot nu toe heeft uitgedaagd, heeft hem niet echt nerveus weten te maken,” vertelde Alonso aan DAZN. “Hopelijk krijg ik op een dag die kans om dit verhaal te veranderen.”

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2025 mee te beginnen! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)