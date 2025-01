Aston Martin heeft grote plannen om terug te keren naar de top van de Formule 1. Na een teleurstellend seizoen in 2024, waarin het team slechts vijfde werd in het constructeurskampioenschap en geen enkele podiumplaats behaalde, staat de Britse renstal onder leiding van een nieuwe teambaas: Andy Cowell. De voormalig motorexpert van Mercedes heeft een duidelijke missie.

In 2023 begon het seizoen veelbelovend voor Aston Martin. Ze waren zelfs even de naaste belager van Red Bull dankzij sterke prestaties in de vroege fase van het jaar. Maar naarmate het seizoen vorderde, raakten de verwachte verbeteringen uit. In 2024 introduceerde het team talloze updates, maar die vertaalden zich niet naar betere rondetijden. “We wonnen misschien wel het wereldkampioenschap in aantal updates,” stelde Cowell met een knipoog, “maar dat is niet waar het om gaat. We moeten updates brengen die direct prestaties opleveren.”

Techniek verbeteren, niet alleen testen

Volgens Cowell ligt de sleutel tot succes in het eerder opsporen van inefficiënties binnen het ontwikkelingsproces. “Succes in Formule 1 begint met de juiste tools en processen in onze Technology Campus,” legde hij uit. “Daar moeten we zorgen dat nieuwe onderdelen voor 90 procent zeker hun verwachte prestaties leveren voordat ze überhaupt op het circuit komen. Teams die wereldkampioenschappen hebben binnengehaald slagen daarin, en dat is het minimumniveau waar wij naar moeten streven.”

Aston Martin heeft krachtige CFD-systemen en binnenkort de meest geavanceerde windtunnel van de sport. Toch waarschuwt Cowell dat zelfs met toptechnologie simulaties nooit volledig overeenkomen met wat de auto op de baan laat zien. “Er blijft altijd een risico, maar we kunnen dichter bij perfectie komen met sterkere simulaties en beter gebruik van onze middelen.”

Stabiliteit op het circuit, nieuwe gezichten achter de schermen

Voor het seizoen 2025 blijft het rijdersduo ongewijzigd met Fernando Alonso en Lance Stroll. Achter de schermen daarentegen heeft het team grote namen aangetrokken om de technische staf te versterken, waaronder Enrico Cardile van Ferrari en Adrian Newey van Red Bull. Met deze aanwinsten hoopt Aston Martin in 2025 weer mee te doen om de podiumplaatsen en uiteindelijk hun titelambities waar te maken.

