Renault breekt avondklok, Ricciardo krijgt nieuw chassis

Renault heeft op vrijdagavond de avondklok verbroken om Daniel Ricciardo van een nieuw chassis te voorzien. Het team ontdekte na de tweede trainingssessie een scheur in het originele exemplaar van de Australiër. Elk team mag twee keer per jaar zonder gevolgen de avondklok breken.

Na afloop van de tweede training op Silverstone ontdekte Renault een scheur in het chassis van Ricciardo’s R.S.20. Het team wisselde het chassis van zijn auto, maar brak daarbij de avondklok. Het komt de Franse renstal echter niet op een straf te staan, aangezien elk team twee uitzonderingen krijgt gedurende een seizoen.

“Vanwege een scheurtje in het chassis gisteren zal Daniel de rest van het weekend met een nieuw chassis rijden”, bevestigt een woordvoerder van Renault aan Crash. “Het team heeft de avondklok verbroken, maar de auto is klaar voor de derde trainingssessie.”

Daniel Ricciardo finishte op vrijdag achtste en negende tijdens de trainingen. Volgens de Australiër ziet de R.S.20 er goed uit op Silverstone. “Tijdens onze runs vertoonde de auto veelbelovende tekenen, maar ik was zelf niet erg consistent,” vertelt Ricciardo. “Tijdens sommige runs voelde ik me beter dan andere, dus we hebben wat werk voor de boeg. Zoals altijd zit het middenveld kort bij elkaar”, aldus the Honeybadger.

