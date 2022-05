Auto’s glijden in de slotronden bij bosjes de vangrails in, het veld wordt door een buitje snel uitgedund. BBC-analist James Hunt vraagt zich smalend af of er nog een auto over de finish komt. “Het lijkt er niet op.” Riccardo Patrese wint in 1982 uiteindelijk de Grand Prix van Monaco. Tot zijn eigen stomme verbazing.

Er heerst ver in de middag grote opwinding in de straten van Monte-Carlo. Een lichte regenbui is met nog drie ronden op de teller uitgegroeid tot een serieuze. Het overvalt de coureurs. Met de finish in zicht proberen de gladiatoren de race zonder extra bandenstop te voltooien. Die gok pakt voor de meesten alleen verkeerd uit.

Alain Prost is het prominentste slachtoffer. Le professeur vliegt in leidende positie met nog twee ronden te gaan van de baan. Patrese voert daardoor het veld aan. Maar ook hij spint en komt op weg naar Loews dwars te staan, de motor slaat af. Didier Pironi, de derde leider binnen een minuut, komt vervolgens zonder benzine te staan. Hetzelfde gebeurt bij Andrea de Cesaris. Derek Daly – na een crash op weg zonder achtervleugel – valt met een kapotte versnellingsbak uit bij La Rascasse. Het slagveld is compleet.

Photo: LAT Images

Patrese wordt zo na een sensationele apotheose als winnaar afgevlagd. De Italiaan heeft het door alle consternatie niet eens door. De Italiaan pikt collega Pironi in de uitloopronde op voor een lift naar de pitstraat. Hij hoeft toch niet naar het podium, denkt Patrese. Alleen de winnaar mag de auto immers voor de koninklijke loge bij start/finish parkeren. En alle marshals die langs de baan met hun vlaggen zwaaien? Patrese begrijpt niet waarom ze dat voor hem doen en hij niet wordt tegengehouden. “Zijn al die mensen zo blij dat ik tweede ben geworden? Want ik was ervan overtuigd dat Keke Rosberg voorop lag.”

Het blijkt een misvatting, waardoor Patrese een van ’s werelds meest prestigieuze Grands Prix kan afvinken. Daar heeft de Italiaan in zijn Brabham wel een flinke portie geluk bij nodig gehad, beseft hij. “Ik reed heel voorzichtig, toch spinde ik bij Loews. Marshals duwden mij terug, omdat ik op een onveilige plek stond. Toen ik weer op de baan was en de remmen losliet, begon de auto te rollen”, zo reconstrueert Patrese zijn wonderbaarlijke opstanding. Hij zet de auto instinctief in de tweede versnelling en krijgt hem weer aan de praat. “Dat ging met die Cosworth-motor altijd heel gemakkelijk”, beweert de Italiaan.

Alain Prost in actie. Foto: Motorsport Images

Minder makkelijk heeft Patrese het ’s avonds, tijdens het traditionele winnaarsbal in het paleis van de Grimaldi’s, de machtshebbers van Monaco. Hij weet niet wat hij ziet en wat hem overkomt. “Ik voelde me in sommige opzichten een heel kleine jongen”, vertelt Patrese. Hij zit bij de gala-avond als winnaar van de Grand Prix aan tafel naast prins Rainier en diens beroemde vrouw, filmster Grace Kelly. De prinses is lief voor Patrese, ziet dat hij nerveus is. “Ze behandelde me als een gelijke. Maar het moeilijkste moest nog komen.”

Patrese trekt wit weg wanneer hij hoort dat hij met de prinses het bal moet openen. “En het ergste was dat het een wals was, die had ik nooit eerder gedanst. Ik stierf duizend doden”, aldus de Italiaan. De prinses stelt hem opnieuw op zijn gemak. “Ze zei: kom maar mee en volg wat ik doe.” Ook zorgt ze ervoor dat de dansvloer razendsnel volloopt, waardoor Patrese in de luwte ‘een beetje kan relaxen’. “Ik beschouw dat nog steeds als een van de mooiste momenten in mijn leven”, bekent Patrese. Het is de laatste keer dat prinses Grace de wals op het winnaarsbal danst. Vier maanden later wordt een auto-ongeluk haar fataal.

Elio de Angelis (linker coureur), Princess Grace, Prins Rainier en Riccardo Patrese Foto: Motorsport Images