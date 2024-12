Slecht nieuws voor Cadillac. De coureur die het Amerikaanse team naar verluidt bovenaan het wensenlijstje heeft staan, heeft geen zin om in 2026 in hun bolide te stappen. Daniel Ricciardo zou naar verluidt de eerste keuze van het Amerikaanse team zijn, maar de Australiër zou geen interesse hebben in een samenwerking.

Ricciardo moest na de Grand Prix van Singapore plaatsmaken voor Liam Lawson bij Red Bulls zusterteam Visa RB. De Australiër reed al sinds 2011 in de Formule 1, en pakte sinds zijn debuut acht keer de overwinning. Tijdens de laatste seizoenen ging het echter bergafwaarts voor Ricciardo, waardoor er uiteindelijk zelfs halverwege het 2024-seizoen een einde kwam aan zijn samenwerking met het Red Bull-zusterteam.

LEES OOK: Keert Ricciardo terug in de Formule 1 met Cadillac? ‘Hij is de grote favoriet’

Wat de man uit Perth nu gaat doen, is nog onduidelijk. Wel doen er veel geruchten over zijn toekomst in de autosport de ronde. Het Duitse BILD meldde zelfs dat de Australiër wel eens een terugkeer in de Formule 1 zou kunnen maken, als coureur voor het team van Cadillac. Volgens ESPN heeft Ricciardo echter geen zin om de rol van ervaren coureur te vervullen voor het aankomende elfde team.

‘Geen interesse’

Volgens het Amerikaanse sporttelevisienetwerk heeft Cadillac of moederbedrijf General Motors zelfs “nog geen contract opgenomen” met Ricciardo, en is de coureur “ook niet geïnteresseerd.” De Australiër zou naar verluidt helemaal klaar zijn met een carrière in de Formule 1. Cadillac staat vanaf 2026 als elfde team op de Formule 1-grid.

Bekijk hier de kalender voor het seizoen van 2025

Het Jaar van Max, de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine, ligt nu in de winkel. Met onder andere een exclusief interview met de viervoudig wereldkampioen en een uitgebreid overzicht van zijn seizoen. Het Jaar van Max is ook online te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland).