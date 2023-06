Daniel Ricciardo heeft toegegeven dat hij het liefst weer bij Red Bull Racing zou willen rijden. Tegenover ESPN bevestigt de Australiër dat naar zijn idee dat het beste einde van zijn carrière zou zijn. Ricciardo houdt nog altijd hoop op een terugkeer naar de grid in 2024.

Na twee teleurstellende seizoenen bij McLaren zit Ricciardo dit jaar aan de zijlijn van de Formule 1. Als derde coureur bij Red Bull is de Australiër vooral een ondersteunende kracht voor Max Verstappen en Sergio Pérez. Mocht de gelegenheid zich echter voordoen, dan zou Ricciardo geen moment aarzelen om weer achter het stuur van een Red Bull te kruipen.

“Voor mij zou dat het sprookjesachtige einde zijn”, bevestigt Ricciardo. “Het beste slot zou zijn als ik hier bij Red Bull mijn carrière af kan sluiten, als het volledig aan mij zou liggen. Maar we zullen zien. Ik moet waarschijnlijk eerst mezelf weer een beetje bewijzen, maar het is erg fijn om weer terug te zijn.”

Ricciardo staat open voor plek bij AlphaTauri

Een van de mogelijke trajecten die Ricciardo zou kunnen volgen, is een plek innemen bij AlphaTauri, het junior-team van Red Bull. De prestaties van Nyck de Vries hebben tot speculatie geleid dat de Nederlander vroegtijdig vervangen kan worden. Hoewel Helmut Marko recentelijk bevestigde dat Ricciardo dan niet de aangewezen opvolger is, geeft de Australiër tegen ESPN aan wel open te staan voor een rol bij AlphaTauri mocht de situatie zich voordoen.

