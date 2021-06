FORMULE 1 verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen met een blik op de buitenlandse media. Na de harde klap van Max Verstappen heerst er vooral verbazing over Lewis Hamilton, die de kans om de WK-leiding te herpakken zelf verpest. Natuurlijk is er ook aandacht voor de uitblinkers op het podium.

“Op weg naar een zekere overwinning ging het ineens BANG!”, schrijft het Duitse Bild. De kranten leven mee met de pech voor Verstappen. Zonder klapband had de Nederlander de race in Azerbeidzjan zeker gewonnen. Daar zijn alle buitenlandse media het wel over eens, maar in Engeland is men vooral verbouwereerd dat Hamilton zijn kans op een overwinning vergooide. “Lewis Hamilton maakt een enorme fout en verpest zijn kansen om de GP van Azerbeidzjan te winnen”, aldus The Daily Mail. The Sun vreest dat de fout van Hamilton hem later in het seizoen nog duur zal kunnen komen te staan.

In Spanje besteedt men aandacht aan het einde van een bijzonder lange periode aan punten voor de zevenvoudig wereldkampioen. “Ongelooflijke fout van Hamilton laat hem voor het eerst in drie jaar zonder een punt”, schrijft Marca. De Spaanse krant schudt nog een bijzonder statistiek uit zijn mouw: het is de eerste keer sinds 2012 dat twee auto’s van Mercedes een race uitrijden zonder punten te pakken.

(Photo by Mark Sutton / Sutton Images)

De Italiaanse media, die zich toch vaak focussen op Ferrari, laten ook hun waardering voor Pérez blijken. “Pérez nieuwe wapen van Red Bull”, kopt Gazzetta dello Sport. De krant benadrukt dat Red Bull in twee races 55 punten meer pakte dan Mercedes, dat er slechts zeven veroverde in Monaco. Toch vinden de Italianen het een knappe prestatie van Hamilton dat hij in een race die volledig gecontroleerd werd door Red Bull, nog steeds een kans op de overwinning af kon dwingen.

Voor Ferrari was het een weekend met plussen en minnen. Marca vraagt zich af of Ferrari ‘weer mag dromen’, na de goede kwalificatie. Charles Leclerc veroverde voor de tweede achtereenvolgende keer poleposition, maar viel tijdens de race terug. Gazzetta neemt het Ferrari kwalijk dat er geen beter resultaat te behalen was, in een race waarin Verstappen en Hamilton wegvielen. “Als winnen niet mogelijk was, dan was het niet eens denkbaar geweest om achter Aston Martin en AlphaTauri aan te sluiten”, schrijft de krant. Ook Tuttosport vindt dat beide Ferrari-coureurs niet tevreden mogen zijn met hun resultaat, maar wil graag focussen op de positieve omslag bij Ferrari.

(Photo by Andy Hone / LAT Images)

Ruimte voor andere uitblinkers

“Een ronde die niets heeft beslist aan de top, maar wel kampioenen als Sebastian Vettel en Fernando Alonso in staat heeft gebracht om terug te krabbelen”, schrijft men ook in Italië. De 0-puntenscore voor Verstappen en Hamilton heeft inderdaad meer ruimte gelaten voor andere uitblinkers zoals Vettel. “Daar was Vettel weer”, kopt Bild. “Gestart vanaf de elfde plaats rijdt de viervoudig wereldkampioen vlekkeloos, vastberaden en moedig zoals in zijn titeljaren van 2010 tot 2013.”

De Franse sportkrant l’Équipe bejubelt de derde plaats van Pierre Gasly. De coureur van AlphaTauri werd in de laatste ronde nog flink onder druk gezet door Leclerc, maar maakte zich goed breed. “Wanneer het vooruitzicht van een podium zich voordoet, heeft de Normandische coureur een agressieve verdediging en beslissende versnelling”, aldus l’Équipe, dat het weekend in Azerbeidzjan als “dwaas” bestempelt. “De uitslag van de Grand Prix in de straten van Bakoe moet de mensen die vinden dat de Formule 1 te voorspelbaar is het zwijgen opleggen.” Marca beschrijft de slotfase ook als ‘een van de meest surrealistische finishes in jaren’.