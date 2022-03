FORMULE 1 verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen met een blik op de buitenlandse media. Dit keer van de Grand Prix van Saoedi-Arabië, waar Max Verstappen en Charles Leclerc ons weer trakteerden op een zinderend duel: “Dit was er een om nooit te vergeten.”

Sky

Rondenlang streden Verstappen en Leclerc in de slotfase om de zege. Het was een uitermate spannend duel waarbij de twee zelfs ‘slimme spelletjes’ speelden om de DRS. Gele vlaggen in de laatste twee ronden zorgden ervoor dat het duel wat afzwakte, maar dat maakte de zege voor Verstappen niet minder mooi. “Max Verstappen overklaste Charles Leclerc door de Grand Prix van Saoedi-Arabië te winnen en wraak te nemen op zijn rivaal na opnieuw een spectaculair gevecht tussen de Red Bull- en Ferrari-coureurs”, schrijven ze bij Sky Sports.

De twee trakteerden de fans op een waar spektakel, oordelen ze. Hoewel Verstappen op de boordradio wat gefrustreerd klonk, ‘bleef hij geconcentreerd op de baan en stormde op Leclerc af in een duidelijk snellere Red Bull en haalde hem in bocht 1 in’. “Leclerc haakte aan, iets waar de coureurs op hoopten met de nieuwe bolides, maar hij kon niet terugslaan.”

La Gazzetta dello Sport

“Max Verstappen nam zijn wraak, maar Ferrari en Charles Leclerc zijn sterker dan ooit”, stelt het Italiaanse La Gazetta dello Sport. “In Saoedi-Arabië applaus voor de wereldkampioen van Red Bull, die erin slaagde het huzarenstukje van zijn teamgenoot Sergio Perez van gisteren te imiteren door de ongebreidelde Monegask van het steigerende paard te verschalken.”

“Perez slaagde in de kwalificatie, Max in de race, wanneer het het meest telt. En op spectaculaire wijze, want het laatste duel met de rode auto was er een om nooit te vergeten. De bevestiging dat de richting die de Formule 1 is ingeslagen de juiste is. De Grands Prix kunnen ook beslist worden door inhaalacties en duels in de laatste ronden. Verstappen haalde Charles in met nog drie ronden te gaan en het zou nog niet voorbij zijn geweest als er geen ongeluk was gebeurd tussen Albon en Stroll in de eerste sector: de dubbele gele vlag vaagde de laatste mogelijkheid voor Ferrari weg om aan te vallen met de DRS wijd open. Een domper, maar het is toch terecht om te applaudisseren voor Verstappen, want de overwinning van de wereldkampioen is dik verdiend.”

Marca

Het Spaanse Marca oordeelt na de zege van Verstappen dat de Nederlander ‘nog steeds een stapje voor’ is. “Leclerc probeerde het beest weer te temmen, zoals in Bahrein, maar zijn mindere snelheid op de rechte stukken maakte uiteindelijk plaats voor de onstuitbare wereldkampioen.”

Bild

‘Wereldkampioen-achtig’, omschrijft Bild de zege van Verstappen. “Beide coureurs vochten in de laatste ronden een verbeten strijd om de leiding. Uiteindelijk kwam de pas gekroonde wereldkampioen, die opnieuw een topprestatie levert, als sterkste uit de bus.”

L’Équipe

“We verwachtten een duel tussen Verstappen en Hamilton voor het seizoen 2022, maar de eerste twee Grands Prix doen ons watertanden bij een aanlokkelijk gevecht tussen Leclerc en Verstappen”, schrijven ze bij het Franse L’Équipe. “Een drie ronden durende strijd in Sakhir, een even spectaculaire acht ronden durende strijd hier.”

Daily Mail

“Als een nieuwe kampioen, gesterkt door het vertrouwen en met een verdediging om mee te beginnen, maakte Max Verstappen de misstappen van Bahrein goed met een prachtige vertoning en een dramatische overwinning in deze woestijnfinale”, klinkt het oordeel van Daily Mail. Zij merken op dat Ferrari en Red Bull een klasse apart zijn. “Dat is iets wat Lewis Hamilton, die tiende werd, duidelijk liet zien.” Over die slimme spelletjes tussen Leclerc en Verstappen: “Dit was slim boksen. Iedereen was zich bewust van de tactiek en danste rond de ring toen het moment zich voordeed.”

