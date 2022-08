FORMULE 1 Magazine verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen uit de buitenlandse media. Dit keer van de Grand Prix van België, waar Max Verstappen een mokerslag uitdeelde richting de concurrentie.

Vanaf de eerste vrije training zag het er al goed uit voor Verstappen. In een weekend waar de startopstelling door een groot aantal gridstraffen wat anders was dan normaal moest Verstappen beginnen vanaf de veertiende plaats. Toch werd de Nederlander nog niet uitgesloten van een overwinning omdat hij op zaterdag de toon zette met een oppermachtige kwalificatie. Die voorspelling bleek juist. Op zondag domineerde Verstappen de race en dat is ook bij de buitenlandse pers niet onopgemerkt gebleven

Foto: Motorsport Images

La Gazetta Della Sport

De Italiaanse sportkrant steekt de bewondering voor Verstappen niet onder stoelen of banken: “Verstappen distruggi tutti” oftewel “Verstappen vernietigt iedereen”. Ook schrijft het dat Sainz de eer nog weet te redden voor Ferrari, maar dat Red Bull en Verstappen simpelweg ongenaakbaar waren op Spa. La Gazetta Della Sport noemt de comeback van Verstappen zelfs ‘la più veloce rimonta della storia della Formula 1’, met andere woorden: “De snelste comeback ooit in de Formule 1.”

Ook gaat het Italiaanse medium in op het bijna normaal worden van het falende Ferrari. Eerst over de pech die Leclerc had toen de tear-off van Verstappen in zijn koeling belandde, daarna over de slechte call van het team om Leclerc binnen te halen voor de snelste ronde terwijl het gat niet groot genoeg was: “Wat Charles Leclerc betreft, het was weer een race om snel te vergeten.”

Foto: Motorsport Images

‘Daar vliegt de recordkampioen!’

Het Duitse boulevardblad maakt de vergelijking met Michael Schumacher in 1995: “Schumacher won hier ooit vanaf plaats 16 in de regen, daarna werd hij ‘de Regenkoning’ genoemd. Verstappen doet nu bijna hetzelfde.” Volgens Bild ‘domineert’ Verstappen en krijgt Charles Leclerc opnieuw de deksel op de neus met een zesde plaats.

Ook gaan onze oosterburen verder in op het incident tussen Alonso en Hamilton. “En ineens vliegt de recordkampioen door de lucht!”, schreeuwt de krant en herinnert het nog eens fijntjes aan de interne strijd 15 jaar geleden bij McLaren toen de twee verwikkeld waren in een keihard gevecht om de wereldtitel.

‘Een droomdag voor Max’

“Het spektakel in Spa-Francorchamps begon een uur voor de start met mooi nieuws”, zo opent Het Laatste Nieuws (HLN). Bij het Vlaamse nieuwsmedium zijn ze vooral blij dat Spa in 2023 ook op de kalender staat. Natuurlijk wordt er ook gesproken over de dominante overwinning van Verstappen. Het was ‘de meest dominante overwinning uit zijn carrière’.

De voorsprong van Verstappen op Charles Leclerc bedraagt nu 98 punten. Volgens HLN is het dus niet meer de vraag of Verstappen kampioen wordt, maar in welke race. “Een droomdag voor Max”, volgens onze zuiderburen.

Foto: Motorsport Images

Verstappen een lichter chassis?

In Spanje wordt er vooral gekeken naar het enorme verschil tussen Verstappen en Pérez. “La diferencia entre Max y Checo”, kopt de Madrileense krant. De Nederlander moest vanaf P14 komen, maar lag na twaalf rondes al voor zijn teamgenoot en finishte uiteindelijk een kleine achttien seconden voor Pérez. Bij Marca vragen ze zich daarom af of de twee Red Bulls wel helemaal gelijk zijn: “Er zijn mensen die beweren dat Verstappen een lichter chassis had.” Ook ziet Marca dat Leclerc “zijn concentratie aan het verliezen is omdat hij weet dat hij dit jaar geen kampioen zal gaan worden.” De fout die Leclerc maakte waardoor hij een 5 seconden tijdstraf kreeg, wijst volgens de Spaanse krant op een duidelijk gebrek aan focus.