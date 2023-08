George Russell wil de tweede helft van het seizoen beter presteren dan de eerste helft. De Mercedes-coureur gaf aan iets te veel risico te hebben genomen en dat hij het vertrouwen in de auto mist. Met een nieuwe aanpak qua setup wil hij het tij keren.

Russell was blij met de zomerstop. Niet alleen om zelf even bij te tanken, maar om ook eens goed te kijken naar de setup van zijn auto. “De break was goed. Niet alleen voor de coureurs, maar voor het hele team. Zo kun je even afstand nemen om dingen anders te bekijken en nieuwe ideeën te krijgen. We hebben nagedacht over een andere setup voor mijn auto en hoe ik hiermee mijn rondetijd kan verbeteren. Dit is één grote puzzel en dat moet allemaal precies op zijn plek vallen. We kwamen er in Spa achter dat we wellicht al een tijdje in de verkeerde richting zijn gegaan met een aantal setupkeuzes.”

“Kijk, ik ben heel tevreden over mijn race pace dit jaar. Maar mijn kwalificaties, waar ik normaal goed in ben, zijn nu in de afgelopen races een beetje mijn zwakke punt geworden. We hebben wat ideeën waardoor dit komt. We gaan daarom dit weekend voor een iets andere aanpak en kijken wat dit ons brengt,” aldus de Brit die hoopt op een goed resultaat in Zandvoort. “Wij staan er verder goed voor en dit circuit ligt ons beter dan Spa.”

Russell wil vertrouwen terugwinnen

Russell kijkt met gemengde gevoelens terug op de eerste seizoenshelft. “Ik had een sterke start, maar het seizoen is tot dusver rommelig verlopen. In Australië had ik echt een goede kans om te winnen, maar toen ging de motor stuk. In Canada maakte ik een fout waardoor ik ook weer veel punten verloor. Ik wil daarom gewoon een betere tweede seizoenshelft en zoveel mogelijk punten scoren. Net zo constant als vorig jaar eigenlijk, maar dit seizoen heb ik misschien iets meer risico genomen omdat ik het nog beter wilde doen.”

“Vorig seizoen viel het ook allemaal wat meer mijn kant op. Dan kom je ook in een ritme en krijg je vertrouwen. Dit jaar zit het wat minder mee en dan kom je in een neerwaartse spiraal terecht. Dan ga je juist te veel je best doen en maak je wat irrationele beslissingen. Bovendien voel ik me minder vertrouwd met de auto dan aan het begin van het seizoen. Ik weet zeker dat dit niet aan de upgrades ligt, maar aan onze setup wat ik zojuist al noemde. Ik hoop dit op te lossen en hiermee het vertrouwen in de auto weer terug te winnen,” besloot Russell hoopvol.

