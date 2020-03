Sainz: ‘Ben vooral benieuwd hoe groot het verschil met de top is’

McLaren-coureur Carlos Sainz verwacht dat de strijd in de middenmoot wederom fel wordt, maar kijkt ondertussen ‘vooral naar voren’: “Ik ben benieuwd hoe groot het verschil met de top is.”

Dat verklaart Sainz in gesprek met SpeedWeek, met de Spanjaard die denkt dat ‘de rangorde niet wezenlijk is veranderd’ sinds vorig jaar. Oftewel: er bestaat nog steeds een top drie – Mercedes, Ferrari, Red Bull – en daarna volgt de rest.

“Uit de racesimulaties is namelijk wel gebleken dat de top drie nog voor ligt”, onderbouwt Sainz dat, verwijzend naar de afgelopen wintertests in Barcelona.

Vorig jaar eindigde McLaren achter de grote drie als vierde in het WK, maar volgens Sainz valt niet uit te sluiten dat een ander team begin 2020 best of the rest is. “Als Racing Point inderdaad het vierde team is, dan vechten wij in Melbourne om plaats negen en tien”, zet hij McLaren in dat geval als vijfde neer.

Lees ook: Brown over Racing Point: ‘In de pitstraat spreken we al van Copy Point’

Los van de vraag wie zich als sterkste team achter de grote drie profileert – met Renault dat ook op die positie aast – kijkt Sainz liever naar voren. “Ik ben vooral benieuwd hoe groot het verschil met de top is. Wij willen namelijk niet ‘gewoon’ weer vierde worden, we willen dichterbij de topteams komen.”

Volgens Sainz is 2020 voor McLaren een jaar dat erom draait ‘verdere stappen te zetten’. “Want de grote sprong hebben we in 2019 al gemaakt”, doelt hij op McLarens goede progressie vorig jaar.

Lees ook: Sainz tevreden: ‘Overstap naar McLaren was de juiste zet’