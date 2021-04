Van de vier coureurs die over de winter van team wisselden, lijkt Carlos Sainz het snelst weer in zijn ritme te zijn gekomen. Toch is de Spanjaard zelf nog niet geheel tevreden over zijn prestaties bij zijn nieuwe team Ferrari.

Maar liefst vier coureurs stapten afgelopen winter over naar een nieuw team. Sebastian Vettel ging naar Aston Martin, Daniel Ricciardo naar McLaren, Sergio Perez naar Red Bull en Carlos Sainz naar Ferrari. Van die vier staat Sainz na twee races het hoogst geklasseerd. Afgelopen race in Imola finishte hij knap vijfde, vlak achter teamgenoot Charles Leclerc.

Toch is Sainz nog niet tevreden. “Ik ben nog lang niet de Carlos van McLaren”, zegt hij. “Ik weet dat en het team weet dat ook.” De Spanjaard spendeerde door de winter veel van zijn tijd in de fabriek van Ferrari, om zijn draai bij zijn nieuwe team te kunnen vinden.

(tekst loopt verder onder foto)

(Photo by Zak Mauger / LAT Images)

“Er zijn al wat goede momenten geweest”, zegt Sainz. “Nu moeten we gewoon blijven werken, de races voorbij laten gaan en alle ervaring zal samenkomen en mij sterker maken.” Een van die goede momenten was duidelijk zijn race tijdens de GP van Emilia Romagna. Sainz finishte met zijn Ferrari binnen 3,5 seconden van zijn oude McLaren-teamgenoot Lando Norris, die derde werd.

Maar helemaal foutloos was hij nog niet. Sainz schoot tijdens de race even van de baan. Een misstap die hem misschien zijn eerste podium sinds Monza vorig jaar heeft gekost. “We kwamen heel dichtbij. Het podium was drie seconden verwijderd en in het grind verloor ik tien seconden.”

“Er zijn dus wel wat positieve signalen. Het moet gewoon in een heel weekend samenkomen”, aldus Sainz. In Portugal krijgt Sainz met zijn Ferrari weer een nieuwe kans om het te laten zien. Met McLaren reed hij vorig jaar in Portimão in de openingsfase van de wedstrijd nog kortstondig aan kop.