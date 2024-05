Kevin Magnussen staat bekend als een coureur die altijd vecht met het mes tussen de tanden. In de openingsronde van de Monaco GP veroorzaakt hij met die mentaliteit een flinke klapper. De Deen tikt bij een nogal overmoedige inhaalpoging Sergio Pérez aan, die hard de muur in gaat en zowel Magnussen als Nico Hülkenberg uit de race kegelt.

Zijn rijgedrag staat de laatste tijd ter discussie. De schade is dit keer enorm, de boosheid bij teamgenoot Hülkenberg ook. “Verdorie, dit was volstrekt onnodig”, bromt de Duitser over de boordradio. Beide Haas-coureurs begonnen de race al in mineur omdat ze achteraan de grid startten vanwege een diskwalificatie. Dit had alles te maken met de achtervleugel van hun auto die na de kwalificatie niet aan de juiste technische specificaties voldeed. Pérez vertrok na een geflopte kwalificatie als zestiende.

